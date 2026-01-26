W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmowy trwały półtorej godziny. "Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" - napisał po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim rozpoczęło się o godzinie 14:00 i trwało około półtorej godziny. Po zakończeniu rozmów rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał, że spotkanie przebiegło "w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia". "Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" - dodał.