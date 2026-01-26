Wcześniejsze informacje wskazywały, że rozmowy będą toczyć się wokół nominacji ambasadorów. I tak też się stało. Według informacji, do których dotarł reporter RMF FM Jakub Rybski, niemal całe spotkanie było poświęcone kwestii nominacji ambasadorskich. Z MSZ słychać głos, że strony są na dobrej drodze do znalezienia konsensu, który zakończyłby spór o ambasadorów. Nie wiadomo jednak na razie, jak dokładnie ten konsensus miałby wyglądać - przyznał dziennikarz RMF FM.

Pałac Prezydencki do tej pory nie wydał żadnego oświadczenia.

Według wcześniejszych zapowiedzi KPRP Sikorski i Nawrocki mieli też rozmawiać na temat możliwego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, czyli gremium, którego zainaugurował w ubiegły czwartek prezydent USA Donald Trump podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Nawrocki i szef polskiej dyplomacji mieli też rozmawiać o współpracy na linii MSZ-prezydent.

Spór o ambasadorów

Od marca 2024 roku trwa konflikt pomiędzy rządem a prezydentem dotyczący nominacji ambasadorskich. Szef MSZ zdecydował wówczas o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Prezydent podkreślał jednak, że powołanie lub odwołanie ambasadora wymaga jego podpisu. W efekcie w wielu placówkach pracują obecnie dyplomaci pełniący funkcję charge d’affaires, a nie ambasadorów.

W grudniu minister Sikorski wystosował list do prezydenta, w którym zadeklarował chęć rozwiązania sporu. Zaproponował, by 80 procent nominacji ambasadorskich przypadło zawodowym dyplomatom, a pozostałe 20 procent zostało podzielone po równo między rząd i prezydenta. MSZ wielokrotnie zapewniało o gotowości do rozmów i kompromisu w tej sprawie.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.