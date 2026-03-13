​"Ci, którzy mówią, że weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE to wstęp do polexitu, niestety mają coraz więcej racji" - powiedział premier Donald Tusk w TVP Info w piątek. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Weto ws. SAFE. Tusk o "kampanii antyeuropejskiej"

Szef rządu powiedział, że "to, co dzieje się w polityce za sprawą prezydenta Nawrockiego i panów z opozycji", to "bardzo niebezpieczna sytuacja".

Nie mam dziś skłonności do dykteryjek, do anegdot, tylko sprawa ma fundamentalne znaczenie. I nie chodzi o samo weto prezydenta, tylko o to, czy jest naprawdę się czego bać w związku z tym, co się stało z polską polityką po prawej stronie - mówił Tusk w TVP Info.

Zapowiedziane przez prezydenta weto - zdaniem premiera - to "kluczowy etap tego wielkiego zwrotu, jakiego dokonał prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński, i który poprowadził jak za rączkę prezydenta Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu".

W ocenie Tuska "kampania antyeuropejska", którą jego zdaniem rozpoczął Kaczyński, postawiła prezydenta w sytuacji bez wyjścia.

Szef rządu pytany, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji".