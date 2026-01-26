W miniony weekend w jednym z mieszkań w Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 40-letniego mężczyznę. Ofiara z poważnymi ranami kłutymi trafiła do szpitala. Policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o udział w tym przestępstwie.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronie głównej RMF24.pl .

Do dramatycznych scen doszło w sobotę wieczorem w Częstochowie. Jak ustalili śledczy, do mieszkania 40-latka wtargnęło kilka osób, które brutalnie zaatakowały go przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu.

"Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania 40-latka wtargnęło kilka osób, które brutalnie zaatakowały go przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu. Sprawcy przed przybyciem policjantów oddalili się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany mężczyzna z ranami kłutymi został przetransportowany do szpitala" – poinformowała policja.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali częstochowscy śledczy oraz policyjny technik, którzy zabezpieczali ślady.

Równocześnie rozpoczęto intensywne poszukiwania osób zamieszanych w sprawę. Działania funckjonariuszy już następnego dnia przyniosły efekty.

Zatrzymanie pięciu osób

W niedzielę wieczorem w jednym z częstochowskich mieszkań, kryminalni namierzyli i zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat oraz 22-letnią kobietę.

"Pięć osób zostało zatrzymanych do wyjaśnienia, wkrótce wszyscy zostaną przesłuchani" – przekazała częstochowska komenda.

Policja na razie nie ujawnia, czy osoby te znały z 40-latkiem i ewentualnie jaki charakter miała ta znajomość.

Poszkodowany 40-latek przebywa w szpitalu. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.