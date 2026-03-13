To już prawdziwa seria. Bramkowy remis w meczu przyjaźni z Radomiakiem Radom jest dla piłkarzy warszawskiej Legii szóstym spotkaniem z rzędu w lidze bez porażki. Podopieczni Marka Papszuna, który wyraźnie podniósł zespół z dużego dołka, wciąż jednak dryfują blisko strefy spadkowej. "Wojskowi" choć nie przegrywają, to w ostatnich siedmiu spotkaniach Ekstraklasy odnotowali jedynie dwa zwycięstwa.
Radomianie przystąpili do tego meczu pod kierunkiem nowego trenera Kiko Ramireza, który we wtorek zastąpił Goncalo Feio. Portugalczyk zrezygnował z pracy po przegranym 0:1 meczu z GKS Katowice, ale powody były niesportowe, bo chodziło o scysję z jednym z pracowników klubu i jednocześnie radomski radnym. Ramirez, który był asystentem poprzedniego szkoleniowca, wrócił w takiej roli do ekstraklasy, gdyż dziewięć lat temu pracował w Wiśle Kraków.
Trener Legii Marek Papszun nie mógł skorzystać z Bartosza Kapustki, który doznał kontuzji na ostatnim treningu. Radomianie już w pierwszej minucie mogli objąć prowadzenie. Rafał Wolski dośrodkował z rzutu wolnego, ale strzał Luquinhasa, byłego zawodnika stołecznego klubu, został zablokowany przez Rafała Adamskiego.
To tylko na chwilę oddaliło zagrożenie. Za moment Wolski jeszcze lepiej dośrodkował z rzutu rożnego, a Maurides strzałem głową umieścił piłkę w siatce. To siódmy gol Brazylijczyka w sezonie i pierwszy po siedmiu meczach przerwy. Legia jednak szybko wyrównała i to w bardzo podobnych okolicznościach, bo po rzucie rożnym. Juergen Elitim dośrodkował na pierwszy słupek, a tam Radovan Pankov głową pokonał Filipa Majchrowicza.