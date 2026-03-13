Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro został w piątek przewieziony do szpitala - informuje Reuters. 70-letni polityk przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii.

Jair Bolsonaro, były prezydent Brazylii odsiadujący wyrok 27 lat pozbawienia wolności za planowanie zamachu stanu po przegranej w wyborach prezydenckich w 2022 roku, został w piątek przewieziony do szpitala DF Star w Brasilii, stolicy Brazylii.

70-latek przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, na którą trafił po tym, jak zdiagnozowano u niego zapalenie oskrzeli i płuc. Były prezydent Brazylii miał wysoką gorączkę, dreszcze i spadek saturacji tlenu.

Jego stan jest poważny, spodziewamy się, że pozostanie pod opieką szpitalną przez najbliższe dni - przekazał dziennikarzom Brasil Caiado, jeden z lekarzy opiekujących się Jairem Bolsanaro.

Cytowany przez agencję Reutera medyk dodał, że na razie wykluczono konieczność przeprowadzenia operacji. 70-letni były polityk jest obecnie leczony antybiotykami.

Problemy zdrowotne

Reuters zauważa, że Jair Bolsonaro, który sprawował urząd prezydenta Brazylii w latach 2019-2022, od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi będącymi następstwem ataku nożownika podczas kampanii wyborczej w 2018 roku.

W styczniu br. były prezydent Brazylii trafił do szpitala po tym, jak w wyniku upadku doznał urazu głowy, a w grudniu ubiegłego roku przeszedł serię zabiegów związanych m.in. przepukliną i uporczywą czkawką.