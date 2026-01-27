Tragiczny finał awantury w jednym z mieszkań w Ustce na Pomorzu. Mężczyzna zaatakował nożem pięcioro członków swojej rodziny. Zmarła 4-letnia dziewczynka.

W poniedziałek około godziny 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w Ustce. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, obezwładnili agresywnego 44-latka. Wcześniej mężczyzna ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie.

4-letniej dziewczynki, pomimo długiej reanimacji, nie udało się uratować. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali.

Napastnik został zatrzymany i w asyście policjantów również został zabrany do szpitala.

Jak ustalili policjanci, 44-latek jest funkcjonariuszem SOP. Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.