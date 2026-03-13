​W nocy z czwartku na piątek na cmentarzu parafialnym w Niestępowie w gminie Żukowo w Pomorskiem nieznani sprawcy zdewastowali kilkadziesiąt nagrobków. Z nekropolii zniknęły m.in. krzyże, litery i ozdoby.

Lokalne władze zaapelował do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu sprawców

O tym bulwersującym odkryciu na cmentarzu w Niestępowie poinformowała w mediach społecznościowych gmina Żukowo, publikując także zdjęcie zdewastowanych nagrobków.

Policja: Uszkodzono prawie 60 nagrobków

Głos zabrała także policja. Jak poinformował mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, z dotychczasowych ustaleń wynika, że uszkodzonych zostało blisko 60 nagrobków.

Ustalono, że ukradziono też wiele metalowych elementów, takich jak ozdoby, litery i krzyże. Na obecnym etapie policja nie ma informacji, by zdarzenie miało charakter ideologiczny lub prowokacyjny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie ukierunkowane zostało głównie na kradzież metalowych elementów nagrobków - przekazał Klinkosz.

Lokalne władze apelują do mieszkańców

Przedstawiciele sołectwa, parafii i lokalnej społeczności apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenia.