W Widzinie (woj. pomorskie) ok. godziny 10:00 na przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem osobowym. 47-letni kierowca ciężarówki chwilę przed uderzeniem wyskoczył z kabiny - na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pociąg zderzył się z ciężarówką / policja Słupsk / Policja

Do wypadku doszło na wyposażonym w sygnalizację świetną przejeździe kolejowym w Widzinie w gminie Kobylnica na Pomorzu. Tuż przed zderzeniem ciężarowej Scanii i technicznego składu osobowego kierowca ciężarówki wyskoczył z kabiny.

W pociągu był tylko maszynista, nikt nie został ranny - poinformował oficer prasowy słupskiej policji podkom. Jakub Bagiński. W wyniku zderzenia ciągnik siodłowy przewrócił się na bok, a naczepa ciężarowa została przesunięta na linię peronu kolejowego. Kierowca ciężarówki i maszynista pociągu byli trzeźwi - dodał.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności wypadku.

Utrudnienia dla pasażerów

Ruch kolejowy na linii nr 405 pomiędzy Ustką i Piłą jest wstrzymany.

W związku z gołoledzią warunki na pomorskich drogach są trudne. Słupska policja apeluje do kierowców o zmniejszenie prędkości i zachowanie dużej ostrożności podczas jazdy.