Jeśli ceny paliw i nawozów dalej będą rosły, a ceny zbóż nie, to czy polskim rolnikom grozi fala bankructw? Czy przy takich kosztach paliwa nie okaże się, że tańsze będzie sprowadzanie żywności z zagranicy niż przewożenie jej z polskich gospodarstw? Czy polscy rolnicy mogą w przyszłości produkować nie tylko żywność, ale też paliwo dla polskiej gospodarki? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi z PSL, swojego sobotniego gościa w RMF FM. Zapraszamy!

Wideo youtube

Sezon na polskiej wsi zaczyna się wyjątkowo trudno. Ceny paliw i nawozów rosną w zawrotnym tempie, a ceny zbóż, ziemniaków, mleka i mięsa stoją w miejscu. Rolnicy mówią, że produkcja staje się nieopłacalna. Czy rząd zamierza zwiększyć zwrot akcyzy na paliwo rolnicze, interweniować na rynku zbóż czy wesprzeć producentów ziemniaków, których ceny spadły w niektórych regionach nawet do 15 groszy za kilogram?

Z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi porozmawiamy też o programie "Aktywna Wieś" - czy to realna szansa na poprawę infrastruktury i zatrzymanie wyludniania się małych miejscowości?

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .