Departament Stanu USA ogłosił nagrodę za informacje na temat kluczowych przedstawicieli władz Iranu, w tym nowego przywódcy Modżtaby Chameneiego. Amerykańskie władze zachęcają do przekazywania informacji, które mogą doprowadzić do zatrzymania wskazanych osób.
W piątek Departament Stanu USA poinformował o uruchomieniu programu nagród, w ramach którego oferuje 10 milionów dolarów za informacje dotyczące kluczowych irańskich przywódców.
Wśród wymienionych osób znalazł się m.in. nowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oraz Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten drugi pojawił się w piątek na zorganizowanej przez rząd demonstracji w centrum Teheranu.
"Masz informacje na temat tych irańskich przywódców terrorystycznych? Przekaż nam wskazówkę. Możesz być uprawniony do otrzymania nagrody oraz relokacji" - napisano na jednym z kont prowadzonych na platformie X przez Departament Stanu USA.