Według amerykańskich władz, osoby objęte programem "nagrody za sprawiedliwość" mają kierować działaniami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który - jak podkreślono - "planuje, organizuje i realizuje terroryzm na całym świecie".

Program Departamentu Stanu USA

"Rewards for Justice" to program prowadzony przez Departament Stanu USA, którego celem jest zbieranie informacji na temat osób zaangażowanych w terroryzm międzynarodowy. Program oferuje nagrody pieniężne za informacje, które pomogą zapobiec aktom terrorystycznym lub doprowadzą do schwytania terrorystów. W niektórych przypadkach możliwa jest także relokacja osób przekazujących informacje, aby zapewnić im bezpieczeństwo.