Departament Stanu USA ogłosił nagrodę za informacje na temat kluczowych przedstawicieli władz Iranu, w tym nowego przywódcy Modżtaby Chameneiego. Amerykańskie władze zachęcają do przekazywania informacji, które mogą doprowadzić do zatrzymania wskazanych osób.

W piątek Departament Stanu USA poinformował o uruchomieniu programu nagród, w ramach którego oferuje 10 milionów dolarów za informacje dotyczące kluczowych irańskich przywódców.

Wśród wymienionych osób znalazł się m.in. nowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oraz Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten drugi pojawił się w piątek na zorganizowanej przez rząd demonstracji w centrum Teheranu.

"Masz informacje na temat tych irańskich przywódców terrorystycznych? Przekaż nam wskazówkę. Możesz być uprawniony do otrzymania nagrody oraz relokacji" - napisano na jednym z kont prowadzonych na platformie X przez Departament Stanu USA.

Według amerykańskich władz, osoby objęte programem "nagrody za sprawiedliwość" mają kierować działaniami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który - jak podkreślono - "planuje, organizuje i realizuje terroryzm na całym świecie".

Donald Trump ogłosił ws. Iranu "pozbycie się raka". 24 godziny później zwrot akcji

Program Departamentu Stanu USA

"Rewards for Justice" to program prowadzony przez Departament Stanu USA, którego celem jest zbieranie informacji na temat osób zaangażowanych w terroryzm międzynarodowy. Program oferuje nagrody pieniężne za informacje, które pomogą zapobiec aktom terrorystycznym lub doprowadzą do schwytania terrorystów. W niektórych przypadkach możliwa jest także relokacja osób przekazujących informacje, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

W przeszłości oferowano znacznie wyższe nagrody za informacje o innych poszukiwanych osobach. Za dane, które mogłyby doprowadzić do aresztowania byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, oferowano 50 milionów dolarów. W lutym tego roku za informacje o meksykańskim baronie narkotykowym El Mencho wyznaczono nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów.

