Najwyżsi rangą współpracownicy prezydenta USA Donalda Trumpa przyznali podczas niedawnych zamkniętych przesłuchań w Kongresie, że nie spodziewali się zamknięcia cieśniny Ormuz. Taką informację podaje telewizja CNN, powołując się na swoje źródła.

Donald Trump / JIM WATSON/AFP/East News / East News

Wysocy rangą współpracownicy prezydenta USA Donalda Trumpa przyznali w Kongresie, że nie spodziewali się zamknięcia cieśniny Ormuz przez Iran - informuje CNN.

Pentagon i Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA nie doceniły gotowości Iranu do zamknięcia kluczowego szlaku transportowego ropy i gazu.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Jak pisze CNN, zarówno Pentagon, jak i Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA w znacznym stopniu nie doceniły gotowości Iranu do zamknięcia cieśniny Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla ropy naftowej i gazu ziemnego. Iran zamknął ten szlak handlowy w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki. W rezultacie ceny ropy na giełdach znacząco wzrosły.

Stacja podkreśla, że we wszystkich etapach planowania wojny z Iranem brali udział sekretarz finansów USA Scott Bessent, jak i sekretarz energii Chris Wright. Jednak skłonność Trumpa do opierania się na wąskim gronie bliskich doradców sprawiła, że nie uwzględniono głosów ekspertów z różnych resortów i agencji rządowych na temat potencjalnych konsekwencji gospodarczych w sytuacji, gdyby Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela zamknięciem Ormuzu.

"Jestem oszołomiony"

Stacja przekazała, powołując się na trzy źródła, że najwyżsi rangą współpracownicy Trumpa przyznali podczas niedawnych zamkniętych przesłuchań w Kongresie, że nie spodziewali się zamknięcia cieśniny.

Trump nadal bagatelizuje chaos na rynkach energii, podczas gdy dyplomaci, byli urzędnicy USA odpowiedzialni za gospodarkę i energetykę oraz prezesi firm, w rozmowach z CNN, podkreślili, że są zdezorientowani i "pozostają w stanie niedowierzania".

Planowanie mające zapobiegać właśnie takim scenariuszom od dziesięcioleci stanowi fundament amerykańskiej polityki bezpieczeństwa narodowego - powiedział były urzędnik USA, który służył w republikańskich i demokratycznych administracjach. Jestem oszołomiony - dodał.

Problemy z eskortą statków

CNN przekazał, że przedstawiciele branży morskiej wielokrotnie zwracali się do marynarki wojennej USA, prosząc o eskortę wojskową w cieśninie . Ich prośby były jednak odrzucane, a dowódcy dawali do zrozumienia, że nie otrzymali rozkazu rozpoczęcia takich operacji.

Sekretarz finansów USA Scott Bessent powiedział w czwartek w telewizji Sky News, że eskorty rozpoczną się, "gdy tylko będzie to możliwe z wojskowego punktu widzenia". Zawsze mieliśmy to w planach. Być może marynarka wojenna USA, ewentualnie międzynarodowa koalicja, będzie eskortować tankowce - powiedział.

Przedstawiciele wojska poinformowali jednak liderów przemysłu energetycznego, że nie mogą oddelegować okrętów do eskortowania statków z ropą i gazem, bo są one już zaangażowane w operacje ofensywne w innych miejscach.

Sekretarz energii Chris Wright przyznał w czwartek, że marynarka nie jest w stanie eskortować statków handlowych przez Ormuz, choć zasugerował, że może to być możliwe jeszcze w marcu. Stanie się to stosunkowo szybko, ale nie teraz. Po prostu nie jesteśmy gotowi - powiedział.

Trump: Przyglądajcie się, co dziś przydarzy się tym obłąkanym szumowinom

W piątek prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zagroził władzom Iranu, radząc użytkownikom swojego serwisu społecznościowego Truth Social, by "przyglądali się", co dzieje się z "obłąkanymi szumowinami".

"Irańska marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne już nie istnieją, pociski, drony i wszystko inne jest dziesiątkowane, a ich przywódcy zostali zmieceni z powierzchni ziemi" - napisał. "Mamy niezrównaną siłę rażenia, nieograniczone zapasy amunicji i dużo czasu. Przyglądajcie się, co dziś przydarzy się tym obłąkanym szumowinom" - dodał.