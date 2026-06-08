Przemyt tony heroiny został udaremniony przez funkcjonariuszy CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki były w kontenerach, które przypłynęły do portu w Gdyni. Czarnorynkowa wartość narkotyku to niemal 220 mln zł. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał na konferencji prasowej, że to największa tego typu operacja od ponad dekady.

Narkotyki były ukryte w kontenerach z cegłami / CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP i KAS udaremnili przemyt ponad tony heroiny w porcie w Gdyni.

Narkotyki przypłynęły w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czarnorynkowa wartość przechwyconej heroiny to blisko 220 milionów złotych.

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Ponad tona heroiny przypłynęła ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w kontenerach do portu w Gdyni. Służby zatrzymały trzech Polaków.

Jak przekazała rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska, to jedna z największych prób przemytu heroiny do Polski. Została udaremniono dzięki współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i Centralnego Biura Śledczego Policji.

W kontenerach miały być cegły

Informacja o tym, że do Portu w Gdyni mogą trafić kontenery z narkotykami, CBŚP otrzymało od brytyjskiej służby celnej i podatkowej. W drugiej połowie marca funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili kontrolę kontenerów, w których miały znajdować się ozdobne cegły wykończeniowe.



Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie kontroli stwierdzono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu. W kontenerach znajdowały się pakunki z heroiną, co potwierdziły również przeprowadzone badania testerem narkotykowym - poinformowała Pasieczyńska.

Trzy osoby zatrzymane

Funkcjonariusze zabezpieczyli 1030 kg heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł.

W związku z tym przemytem w połowie maja zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat, obywateli Polski. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania przewozu przez Polskę znacznych ilości narkotyków. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.



O tej sprawie mówił też na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński. To największa tego typu operacja od ponad dekady, to największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat - podkreślał szef MSWiA.