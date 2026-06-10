Straż graniczna zatrzymała w Małopolsce 13 cudzoziemców, który mieli posługiwać się podrobionymi zezwoleniami na pracę. W ręce służb wpadło 10 Kolumbijczyków oraz trzech Paragwajczyków. Wobec wszystkich wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

Po kontroli w fabryce straż graniczna zatrzymała 13 cudzoziemców (fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej / Facebook)

Straż Graniczna zatrzymała 13 cudzoziemców w Małopolsce.

Obcokrajowcy pracowali na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto procedury ws. zobowiązania do powrotu.

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Kontrola w powiecie myślenickim. Straż graniczna zatrzymała 13 osób

Kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzono w jednym z zakładów produkujących żywność na terenie powiatu myślenickiego - poinformowała w środę Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału SG.

Według straży granicznej zatrzymani - 10 Kolumbijczyków oraz trzech Paragwajczyków - pracowali na podstawie dokumentów mających stanowić zezwolenia na pracę. Miały być one wydane przez wojewodę dolnośląskiego dla jednej z wrocławskich agencji pracy tymczasowej.

Po kontroli w fabryce straż graniczna zatrzymała 13 cudzoziemców (fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej / Facebook)

Dokumenty okazały się być fałszywe

Mundurowi ustalili, że dokumenty te nie figurowały w dostępnych systemach teleinformatycznych, a Dolnośląski Urząd Wojewódzki potwierdził, że takie zezwolenia nigdy nie zostały wydane.

Straż graniczna poinformowała, że większość zatrzymanych wjechała do strefy Schengen i Polski przez lotniska w Hiszpanii, Francji, Niemczech lub Niderlandach w ramach ruchu bezwizowego. Część cudzoziemców złożyła wnioski pobytowe, a dwie osoby miały karty pobytu. W dniu kontroli żaden z nich nie dysponował jednak ważnym dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Po kontroli w fabryce straż graniczna zatrzymała 13 cudzoziemców (fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej / Facebook)

Co dalej z cudzoziemcami?

Wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia posłużenia się podrobionymi dokumentami, które prowadzi Grupa Operacyjno-Śledcza SG w Krakowie.

Równolegle wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu z terytorium Polski. Jako powód wskazano wykonywanie pracy niezgodnie z warunkami pobytu deklarowanymi podczas wjazdu do kraju.