Ostre reakcje władz. "To jawny bandytyzm"

Pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O’Neill potępiła zamieszki. To jawny bandytyzm. Grupy zamaskowanych mężczyzn wyrzucających rodziny z ich domów to nic innego, jak obrzydliwe tchórzostwo. Atak w północnym Belfaście był haniebny i niesłuszny, ale wykorzystywanie tego do atakowania niewinnych ludzi, którzy po prostu próbują tu żyć, pracować i zakładać rodziny, jest straszne - powiedziała.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił wydarzenia jako "szokujące i całkowicie niedopuszczalne".

"Nie ma żadnego uzasadnienia dla przemocy i zamieszek, które zagrażają naszym społecznościom" - napisał na platformie X.

Zamieszki w Belfaście / PAP

Dodał, że "ludzie stali się celem ataków ze względu na swoje pochodzenie" i zapowiedział, że sprawcy "odczują pełną moc prawa".

Z kolei wicepremier Irlandii Północnej Emma Little-Pengelly podkreśliła, że "przemoc nie służy żadnej sprawie, ona ją niszczy".

Minister sprawiedliwości Naomi Long zaapelowała do osób podsycających napięcia rasowe w internecie, by "odeszły od klawiatur". W Irlandii Północnej zdajemy sobie sprawę, że imigracja jest kwestią drażliwą i można o niej rozmawiać racjonalnie. Są jednak ludzie wykorzystujący ją do wzniecania napięć rasowych i pogłębiania podziałów - powiedziała w BBC Breakfast.

Spór o bezpieczeństwo granic

Wydarzenia wywołały również dyskusję na temat bezpieczeństwa granic w ramach tzw. Wspólnego Obszaru Podróży (CTA), który umożliwia swobodne przemieszczanie się między Wielką Brytanią a Irlandią.

Szef policji potwierdził, że podejrzany przybył z Sudanu do Paryża, następnie do Dublina, a w lutym 2023 roku autobusem dostał się do Belfastu, gdzie złożył wniosek o azyl. Kilka miesięcy później otrzymał pięcioletnie pozwolenie na pobyt.

Minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Chris Philp ocenił, że "CTA oznacza, iż Wielka Brytania polega na Republice Irlandii w kwestii bezpieczeństwa swojej granicy".

Potrzebny jest przegląd środków bezpieczeństwa granic. CTA może stać się furtką do Wielkiej Brytanii dla nielegalnych migrantów - stwierdził.

Były dyrektor ds. egzekwowania przepisów imigracyjnych David Wood powiedział natomiast, że "CTA zawsze było słabością". Każda osoba przybywająca do Republiki może w ciągu jednego lub dwóch dni znaleźć się w Londynie, Manchesterze lub gdziekolwiek zechce - zaznaczył.

Zamieszki w Belfaście / PAP

Była pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foster oceniła, że "prawdziwe obawy społeczności klasy robotniczej dotyczące ryzyka związanego z imigracją zostały przyćmione przez zamieszki".

Według brytyjskich mediów skrajnie prawicowy aktywista Tommy Robinson oraz Elon Musk mieli w mediach społecznościowych zachęcać do protestów antyimigracyjnych w Wielkiej Brytanii.

Przewodnicząca Partii Pracy Anna Turley stwierdziła, że platforma X i Elon Musk odegrali rolę w podsycaniu gwałtownych protestów.

We wtorek demonstracje antyimigracyjne odbyły się także w innych brytyjskich miastach, m.in. w Londynie, Glasgow i Southampton.

Protesty w Belfaście / PAP