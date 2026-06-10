Tegoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych przejdą do historii z wielu powodów - rozszerzonego formatu, gigantycznych odległości i logistycznych wyzwań. Okazuje się, że rekordowa jest też... liczba zawodników, którzy przekroczyli lub właśnie przekraczają barierę 40 lat.

Mając 41 lat, Cristiano Ronaldo jest najstarszym zawodnikiem z pola na mistrzostwach świata / IMAGO/Valter Gouveia/SPP/Imago Sport and News / East News

W czwartek ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Na mundial zgłoszono ośmiu zawodników, którzy skończyli bądź skończą w trakcie turnieju 40 lat. O kim mowa?

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Absolutnym rekordzistą tegorocznego mundialu jest reprezentant Szkocji, Craig Gordon. Doświadczony bramkarz Heart of Midlothian Football Club w momencie rozpoczęcia turnieju ma na karku 43 lata i 163 dni. Choć do Ameryki Północnej jedzie jako wsparcie dla młodszego Angusa Gunna, samo jego powołanie to piękna historia.

Szkot staje się tym samym drugim najstarszym zawodnikiem w historii mundiali, ustępując jedynie legendarnemu Egipcjaninowi, Essamowi El-Hadary'emu, który w 2018 roku zagrał mając 45 lat.

Król z pola jest tylko jeden

O ile bramkarze rządzą się swoimi prawami, o tyle wyczyny zawodników z pola w tym wieku budzą potężny podziw. W tym przypadku reflektory zwrócone są na jednego człowieka: Cristiano Ronaldo. Mając 41 lat, Portugalczyk jest najstarszym zawodnikiem z pola na tym turnieju.

Dla CR7 to już szósty mundial w karierze - osiągnięcie absolutnie bezprecedensowe. Gwiazdor reprezentacji Portugalii udowadnia, że dzięki rygorystycznej diecie, komorom hiperbarycznym i obsesyjnemu profesjonalizmowi można oszukać czas. W kadrze Roberto Martineza CR7 pełni rolę nie tylko mentalnego lidera, ale też wciąż stanowi zagrożenie dla defensywy rywali.

Kolejni bramkarze

Co ważne, Cristiano Ronaldo nie jest jedynym, który świętuje swój szósty turniej o Puchar Świata. Do elitarnego klubu dołącza ikona meksykańskiej piłki, Guillermo Ochoa. Gra przed własną publicznością to dla 40-letniego bramkarza idealne zwieńczenie reprezentacyjnej kariery.

Barierę czterdziestu lat przekroczył również Manuel Neuer. Niemiecki mistrz świata z 2014 roku, mimo niedawnych problemów z łydką, zdołał wygrać wyścig z czasem i pojechać na turniej w Ameryce Północnej. Choć w kadrze naszych sąsiadów dochodzi do pokoleniowej zmiany, obecność golkipera Bayernu Monachium ma dać defensywie niezbędny spokój.

Bałkańscy profesorowie i debiut marzeń

Patrząc na drugą linię reprezentacji Chorwacji, można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu. Luka Modrić skończy w tym roku 41 lat, ale nadal kontroluje tempo gry swojego zespołu. Obok niego, w kadrze Bośni i Hercegowiny, formacją ofensywną dowodzi jego rówieśnik - również 40-letni Edin Dżeko.

Niezwykle barwną postacią w zestawieniu weteranów jest także Vozinha. 40-letni bramkarz reprezentuje Republikę Zielonego Przylądka - absolutnego debiutanta na mistrzostwach świata. Dla niego i jego rodaków sam przyjazd na turniej to spełnienie marzeń.

Grupę "czterdziestolatków" zamyka Urugwajczyk Fernando Muslera, który swoje 40. urodziny będzie świętował dokładnie w trakcie trwania fazy grupowej, w dniu inauguracyjnego meczu "Urusów" z Arabią Saudyjską (16 czerwca).

Najstarsi zawodnicy zgłoszeni na mistrzostwa świata