Tegoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych przejdą do historii z wielu powodów - rozszerzonego formatu, gigantycznych odległości i logistycznych wyzwań. Okazuje się, że rekordowa jest też... liczba zawodników, którzy przekroczyli lub właśnie przekraczają barierę 40 lat.
- W czwartek ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.
- Na mundial zgłoszono ośmiu zawodników, którzy skończyli bądź skończą w trakcie turnieju 40 lat. O kim mowa?
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Absolutnym rekordzistą tegorocznego mundialu jest reprezentant Szkocji, Craig Gordon. Doświadczony bramkarz Heart of Midlothian Football Club w momencie rozpoczęcia turnieju ma na karku 43 lata i 163 dni. Choć do Ameryki Północnej jedzie jako wsparcie dla młodszego Angusa Gunna, samo jego powołanie to piękna historia.
Szkot staje się tym samym drugim najstarszym zawodnikiem w historii mundiali, ustępując jedynie legendarnemu Egipcjaninowi, Essamowi El-Hadary'emu, który w 2018 roku zagrał mając 45 lat.
O ile bramkarze rządzą się swoimi prawami, o tyle wyczyny zawodników z pola w tym wieku budzą potężny podziw. W tym przypadku reflektory zwrócone są na jednego człowieka: Cristiano Ronaldo. Mając 41 lat, Portugalczyk jest najstarszym zawodnikiem z pola na tym turnieju.
Dla CR7 to już szósty mundial w karierze - osiągnięcie absolutnie bezprecedensowe. Gwiazdor reprezentacji Portugalii udowadnia, że dzięki rygorystycznej diecie, komorom hiperbarycznym i obsesyjnemu profesjonalizmowi można oszukać czas. W kadrze Roberto Martineza CR7 pełni rolę nie tylko mentalnego lidera, ale też wciąż stanowi zagrożenie dla defensywy rywali.
Co ważne, Cristiano Ronaldo nie jest jedynym, który świętuje swój szósty turniej o Puchar Świata. Do elitarnego klubu dołącza ikona meksykańskiej piłki, Guillermo Ochoa. Gra przed własną publicznością to dla 40-letniego bramkarza idealne zwieńczenie reprezentacyjnej kariery.
Barierę czterdziestu lat przekroczył również Manuel Neuer. Niemiecki mistrz świata z 2014 roku, mimo niedawnych problemów z łydką, zdołał wygrać wyścig z czasem i pojechać na turniej w Ameryce Północnej. Choć w kadrze naszych sąsiadów dochodzi do pokoleniowej zmiany, obecność golkipera Bayernu Monachium ma dać defensywie niezbędny spokój.
Patrząc na drugą linię reprezentacji Chorwacji, można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu. Luka Modrić skończy w tym roku 41 lat, ale nadal kontroluje tempo gry swojego zespołu. Obok niego, w kadrze Bośni i Hercegowiny, formacją ofensywną dowodzi jego rówieśnik - również 40-letni Edin Dżeko.
Niezwykle barwną postacią w zestawieniu weteranów jest także Vozinha. 40-letni bramkarz reprezentuje Republikę Zielonego Przylądka - absolutnego debiutanta na mistrzostwach świata. Dla niego i jego rodaków sam przyjazd na turniej to spełnienie marzeń.
Grupę "czterdziestolatków" zamyka Urugwajczyk Fernando Muslera, który swoje 40. urodziny będzie świętował dokładnie w trakcie trwania fazy grupowej, w dniu inauguracyjnego meczu "Urusów" z Arabią Saudyjską (16 czerwca).
- Craig Gordon (Szkocja, bramkarz) - 43 lata,
- Cristiano Ronaldo (Portugalia, napastnik) - 41 lat,
- Guillermo Ochoa (Meksyk, bramkarz) - 40 lat,
- Luka Modrić (Chorwacja, pomocnik) - 40 lat,
- Edin Dżeko (Bośnia i Hercegowina, napastnik) - 40 lat,
- Manuel Neuer (Niemcy, bramkarz) - 40 lat,
- Vozinha (Wyspy Zielonego Przylądka, bramkarz) - 40 lat,
- Fernando Muslera (Urugwaj, bramkarz) - 40 lat skończy podczas fazy grupowej turnieju.