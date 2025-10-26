Dlaczego Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska zjednoczyły się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej? Czy to polityczna ofensywa KO i Donalda Tuska? Lepiej mieć u władzy "premiera z wilczymi oczami niż partię o wilczych apetytach"? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Nowoczesnej.

Witold Zembaczyński / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy także o to, czy do nowego projektu dołączą posłowie Polski 2050? Jak ocenia Konwencję PiS w Katowicach? To była burza mózgów czy upiorny cyrk, jak mówił Donald Tusk? Czy obie partie próbują na 2 lata przed wyborami zmobilizować swój elektorat?

Dlaczego Nowoczesna nie spłaciła swoich długów? Na jakim etapie są prace komisji śledczej ds. Pegasusa? Kiedy pojawi się raport końcowy? O tym także chcielibyśmy porozmawiać.

