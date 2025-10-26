Sekretarz finansów USA Scott Bessent w niedzielnym wywiadzie ujawnił, że nałożone przez Waszyngton sankcje na rosyjskie koncerny naftowe mogą poważnie uderzyć w budżet Kremla. Według szacunków, Rosja może stracić nawet 20-30 procent przychodów z eksportu ropy naftowej. Bessent mówił też o zawarciu wstępnego porozumienia z Chinami i wycofał groźbę nałożenia na nie 100 proc. ceł.

Indie całkowicie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Bessent nie pozostawił złudzeń co do skuteczności nowych restrykcji. Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból. Mogę ci powiedzieć, że Indie już całkowicie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy. Wiele chińskich rafinerii je wstrzymało - podkreślił, odnosząc się do aktualnej sytuacji na światowym rynku surowców energetycznych.

Rosyjska gospodarka pod presją

Minister finansów USA nie szczędził ostrych słów wobec przedstawicieli Kremla. W odpowiedzi na zapewnienia rosyjskiego wysłannika Kiriłła Dmitrijewa o odporności rosyjskiej gospodarki na sankcje. Oczywiście - rosyjska gospodarka to gospodarka wojenna. Wzrost gospodarczy jest praktycznie zerowy. Inflacja, jak sądzę, przekracza 20 proc. (rosyjskie statystyki mówią o 8,4 proc. - przyp. red.), i wszystko, co robimy, doprowadzi Putina do negocjacji. To ropa finansuje rosyjską machinę wojenną i myślę, że możemy znacząco zmniejszyć jego zyski - stwierdził Bessent.

Według danych przedstawionych przez Bessenta już teraz przychody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej spadły o 20 procent rok do roku. Minister wyraził przekonanie, że kolejne sankcje mogą zredukować te wpływy o dodatkowe 20-30 procent, co oznaczałoby poważny cios dla rosyjskiego budżetu finansującego działania wojenne.

Indie i Chiny ograniczają import rosyjskiej ropy

Jednym z kluczowych elementów skuteczności amerykańskich sankcji jest postawa największych odbiorców rosyjskiej ropy. Indie, które dotychczas były jednym z głównych partnerów handlowych Rosji w sektorze energetycznym, zdecydowały się całkowicie wstrzymać zakupy surowca z tego kraju. Podobne decyzje podejmują chińskie rafinerie, co znacząco ogranicza możliwości eksportowe Rosji.

Bessent nie krył zaskoczenia wobec prób bagatelizowania skutków sankcji przez rosyjskich urzędników. Margaret, czy naprawdę zamierzasz opublikować to, co mówi rosyjski propagandysta? Bo co innego on może powiedzieć? Że "och, to straszne, i że to doprowadzi Putina do stołu negocjacyjnego" - ironizował sekretarz, odnosząc się do wypowiedzi Dmitrijewa.

Przełom w relacjach USA-Chiny

Oprócz kwestii rosyjskich sankcji, Bessent ogłosił także zawarcie wstępnego ramowego porozumienia z Chinami. W ramach negocjacji z chińskim wicepremierem He Lifengiem, USA zdecydowały się wycofać groźbę nałożenia 100-procentowych ceł na chińskie towary. Równocześnie Chiny mają zrezygnować z planów wprowadzenia kontroli eksportu metali ziem rzadkich do innych państw.

Porozumienie ma zostać sfinalizowane podczas czwartkowego spotkania przywódców światowych mocarstw w Pusan w Korei Południowej. Wówczas mają zapaść także decyzje dotyczące przejęcia TikToka w USA przez amerykańskie konsorcjum.