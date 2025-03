"Wołodymyr Zełenski walczy, ale po drodze popełnił gigantyczne błędy. Zaatakował Polskę, postawił na niewłaściwego zawodnika" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. "Nie zgadzam się z polityką Zełenskiego wobec Europy, wobec Polski" - podkreślał. Nawiązał też do głośnej kłótni ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem, do której doszło w Białym Domu. "Nie ciągnie się tygrysa za wąsy. Jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy sojusznika, dzięki któremu przetrwaliśmy, trzeba go szanować" - analizował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Wideo youtube "Polityka międzynarodowa jest rodzajem dżungli" Tomasz Terlikowski przypomniał swojemu gościowi jego pochlebną wypowiedź na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To wzór dla każdego politycznego przywódcy. Możemy się od niego uczyć, czym jest prawdziwe przywództwo - mówił kiedyś Morawiecki. Czy dziś nadal jest tego zdania? Podtrzymuję tę opinię co do niego jako człowieka, który walczył w pierwszych miesiącach i latach o suwerenność Ukrainy w sposób bardzo dzielny, mając tylko 2-3 sojuszników - stwierdził były szef rządu. Jednocześnie zarzucił ukraińskiemu przywódcy "gigantyczne błędy". Nie zgadzam się z polityką Zełenskiego wobec Europy i Polski. Powinien wiedzieć, że niepodległość (Ukrainy - przyp. red.) do dzisiaj mogła przetrwać dzięki krwi żołnierzy ukraińskich, ale trzeba dodać - dzięki wsparciu Ameryki - deklarował europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie chciał też przesądzać, czy Stany Zjednoczone na dobre wycofały wsparcie dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy.

Morawiecki ocenił, że Ukraina ma zasoby broni i amunicji na około 6 miesięcy dalszej walki. Zełenski ma czas, żeby siąść do stołu, naprawić swój błąd sprzed tygodnia - dodał, nawiązując do sporu prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Jeżeli ktoś całkowicie zależy od swojego partnera, musi znać jego priorytety - przekonywał. Polityka międzynarodowa jest szczególnie brutalna, jest rodzajem dżungli - opisywał obrazowo wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli w tej dżungli nie umiemy się poruszać, z prawej zaatakuje nas kobra, a z drugiej tygrys, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni - ostrzegał. Zachowanie Wołodymyra Zełenskiego wobec amerykańskich sojuszników porównał do ciągnięcia tygrysa za wąsy. Zarzucił mu również niewłaściwy język ciała w czasie wizyty w Białym Domu. Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie chciałby zastąpić prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w walce o prezydenturę. Karol Nawrocki jest kandydatem, którego poparliśmy w sposób nieodwoływalny, bardzo zasadniczy. Wierzymy w jego zwycięstwo - zapewniał. Kwestionował też wartość części sondaży pojawiających się w mediach. Zarzucał konkurentom PiS-u "pompowanie" tych badań. Karol jest i będzie do końca naszym kandydatem. Nic tego nie zmieni. Będę walczył do końca o jego zwycięstwo - zapewniał były premier.

