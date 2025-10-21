Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jakub Rutnicki, Minister Sportu i Turystyki oraz poseł Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy go o to, co sądzi o pomyśle likwidacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, nad którym pracuje Radosław Piesiewicz z Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy szef PKOI idzie na wojnę z rządem? Jak wyobraża sobie współpracę ze związkami sportowymi?

Jakub Rutnicki / Adam Burakowski / East News

Ponad rok temu premier Donald Tusk i minister Sławomir Nitras zapowiadali podjęcie starań o organizację igrzysk olimpijskich. Mowa była o roku 2040 lub 2044. Czy wobec znacznego deficytu budżetowego porzuciliśmy ten pomysł?

Ministra sportu i turystyki zapytamy, jak chce usprawnić finansowanie polskich związków sportowych, jak przekonać dzieci i młodzież do uprawiania sportu oraz co znajdzie się w nowej Strategii Rozwoju Sportu 2040.

Jakuba Rutnickiego zapytamy także o prace nad projektem ustawy, która da miastom możliwość wyznaczania stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Jakie są założenia projektu i kiedy ma szansę wejść w życie?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.