Piotr Żak został powołany na stanowisko prezesa Cyfrowego Polsatu - poinformował zarząd spółki w komunikacie giełdowym. Wcześniej spółka TiVi Foundation przekazała, że sąd w Liechtensteinie podtrzymał wyrok uznający, iż Zygmunt Solorz oddał dzieciom współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat.

/ RMF FM

"Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 r. podmiot dominujący wobec Spółki - TiVi Foundation z siedzibą w Liechtensteinie, wykonując swoje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki, określone w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał Pana Andrzeja Abramczuka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołał na tę funkcję Pana Piotra Żaka" - podał zarząd Cyfrowego Polsatu w komunikacie giełdowym.

We wtorek spółka TiVi Foundation w piśmie przekazanym do Cyfrowego Polsatu poinformowała, że Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny i wiążący wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów.

Sąd oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku, w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

Więcej informacji wkrótce.

Kim jest Piotr Żak?

Piotr Żak od stycznia 2024 roku jest Prezesem Zarządu Telewizji Polsat. Ukończył studia ekonomiczne w Londynie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku działa w branży nowych technologii i mediów, rozwijając innowacyjne projekty. Zasiadał w radach nadzorczych kluczowych spółek Grupy Polsat Plus, m.in. Cyfrowy Polsat, Netia, Polkomtel, Asseco Poland, Grupa Interia.pl, ZE PAK oraz spółek z grupy Interia.pl i PAK-PCE.