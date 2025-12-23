Mamy przygotowane projekty kilku dokumentów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy kraju i podstawowych założeń ramowych dla zakończenia wojny - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że teraz Zachód powinien zwiększyć presję na Rosję, jednocześnie wspierając Ukrainę.

Wołodymyr Zełenski / Blondet Eliot/ABACA/Abaca / East News

Po rozmowach z przedstawicielami USA opracowano projekty dokumentów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy Ukrainy oraz podstawowych założeń ramowych dla zakończenia wojny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ustalenia mają zapobiec kolejnej rosyjskiej inwazji i zapewnić realne zakończenie konfliktu, a współpraca z partnerami międzynarodowymi będzie kontynuowana.

Negocjacje obejmowały także 20-punktowy plan pokojowy oraz dalsze prace nad wsparciem gospodarczym i rozwojowym dla Ukrainy.

"(Otrzymałem) szczegółowe sprawozdanie Rustema Umierowa i Andrija Hnatowa z rezultatów spotkań z amerykańskim zespołem. Pracowaliśmy produktywnie z przedstawicielami prezydenta (USA Donalda) Trumpa i obecnie mamy przygotowane projekty kilku dokumentów. W szczególności dotyczą one gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy oraz założeń ramowych dla zakończenia tej wojny" - napisał we wtorek na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał, "na dziś punkty zostały sformułowane w taki sposób, aby odpowiadały zadaniu realnego zakończenia wojny oraz konieczności niedopuszczenia do trzeciej rosyjskiej inwazji". "Każda runda rozmów i spotkań wzmacnia zabezpieczenie interesów Ukrainy i w taki właśnie konstruktywny sposób będziemy kontynuować tę pracę" - zapowiedział.

Ukraiński przywódca po raz kolejny wyraził wdzięczność za wsparcie i koordynację ze strony partnerów europejskich i podkreślił, że strona ukraińska "z niecierpliwością czeka na kontynuację dialogu z Ameryką".

Ponownie zaznaczył, że jest ważne, aby dyplomacja szła w parze z wywieraniem presji na Rosję i wspieraniem Ukrainy. "Każdy rosyjski atak na Ukrainę i intensywne rosyjskie ataki na froncie dowodzą, że determinacja Ukrainy w dążeniu do zakończenia wojny znacznie przewyższa determinację Rosji, co musi znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu światowej presji na agresora" - oświadczył.



Seria "produktywnych i konstruktywnych" spotkań

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym w niedzielę negocjatorzy Ukrainy i USA poinformowali, że w ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię "produktywnych i konstruktywnych" spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi.

W komunikacie napisano też, że oddzielne "konstruktywne" spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.