Rząd przyjął projekt tzw. ustawy "praworządnościowej" i projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsza zakłada ponowne konkursy na stanowiska sędziowskie obsadzone po 2017 roku z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa. Druga - przewiduje m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy praworządnościowej, która przewiduje ponowne konkursy na stanowiska sędziowskie obsadzone z udziałem KRS po 2017 roku.

Zmiany obejmą status sędziów powołanych w latach 2018-2025 oraz reformę Krajowej Rady Sądownictwa, w tym nowy sposób jej wyłaniania.

Celem ustawy ma być przywrócenie standardów niezależności sądów i uporządkowanie skutków decyzji "wadliwie ukształtowanej" KRS - podkreśla rząd.

Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Jedną z głównych idei przyjętego na wtorkowym posiedzeniu rządu projektu jest m.in. ponowne przeprowadzenie konkursów "przed legalną KRS" na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2018 r.

Propozycje zmian kształtu Rady przewidziano w projekcie noweli ustawy o KRS, który rząd też przyjął w ten wtorek.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy praworządnościowej, ma ona na celu "przywrócenie osobom powołanym na urząd sędziego na wniosek obecnej Rady legitymacji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości jako niezależny i bezstronny sąd ustanowiony na podstawie prawa". Nastąpić to ma przez "kompleksową" regulację skutków uchwał KRS w jej kształcie po zmianach z 2017 roku.

Podkreślono jednak, że skutki te są zróżnicowane ze względu na sytuację prawną, w której znajdowały się osoby powołane w latach 2018-2025 na urząd sędziego na wniosek "wadliwie ukształtowanej" KRS.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów. O decyzji Rady Ministrów poinformował na konferencji prasowej szef Ministwerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak stwierdził, to "naprawdę dobry dzień dla wymiaru sprawiedliwości oraz dla polskich obywateli".

Zapowiadane ustawy zostały dzisiaj przyjęte na posiedzeniu rządu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Część mediów, opinii publicznej nie do końca wierzyła, że uda nam się to zrobić w takim tempie - ocenił Żurek.



Projekt o KRS przewiduje zmiany w wyborze sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Od zmian wprowadzonych za rządów PiS, uchwalonych w grudniu 2017 roku, 15 sędziowskich członków Rady wybiera Sejm. Wcześniej wybierały ich sędziowskie zgromadzenia ogólne lub zgromadzenia przedstawicieli.

Przyjęty projekt noweli przewiduje wybór 15 członków Rady przez wszystkich sędziów. Zgodnie propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa prawo głosu miałby każdy sędzia w stanie czynnym. Kandydować do Rady będzie mogła także część spośród osób awansowanych z udziałem KRS w jej obecnym kształcie. Wybory do Rady przeprowadzałaby Państwowa Komisja Wyborcza.