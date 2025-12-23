Porozumienie w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem miało być podpisane w grudniu, a obecnie planowane jest na styczeń. Warszawa obawia się, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na część produktów rolnych z krajów Ameryki Południowej może być niekorzystne dla polskich rolników. Czy Polsce uda się zbudować mniejszość blokującą w tej sprawie? Między innymi o to zapytamy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Wideo youtube

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy, która podnosiła opłatę cukrową. Jak minister rolnictwa i rozwoju wsi ocenia decyzję głowy państwa?

Stefan Krajewski zapowiedział także zwiększenie sanitarnego odstrzału dzików, który ma chronić polskich rolników przed afrykańskim pomorem świń. Jak poważnym zagrożeniem dla Polski jest ASF?

Marek Sawicki z PSL-u na antenie Radia RMF24 skrytykował koalicję rządzącą, przewidując jej przegraną w nadchodzących wyborach z powodu opóźnień w rozliczaniu polityków PiS. Czy Stefan Krajewski podziela obawy partyjnego kolegi?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM podsumujemy również mijający rok - Piotr Salak zapyta swojego gościa o największe sukcesy i porażki resortu rolnictwa. Padnie także pytanie o plany na nowy rok.

