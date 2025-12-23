​Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał pilne ostrzeżenie przed nasilającą się rosyjską operacją dezinformacyjną prowadzoną w polskiej przestrzeni internetowej. Celem tych działań ma być wzbudzanie antyukraińskich nastrojów w Polsce oraz podważanie relacji polsko-ukraińskich. Wojskowi wskazują, że manipulacje są prowadzone w sposób zaplanowany i wykorzystują emocjonalne, dramatyczne wydarzenia.

Wojsko Polskie ostrzega przed "rosyjską operacją kognitywną"

Sztab Generalny WP informuje o nasilonych działaniach kognitywnych, których celem jest wzbudzanie antyukraińskich nastrojów i skłócanie Polaków z Ukraińcami.

W mediach społecznościowych rozpowszechniano nieprawdziwe informacje, jakoby 12-latka podejrzana o zabójstwo koleżanki z Jeleniej Góry była ukraińską uchodźczynią; wojsko podkreśla, że dziewczynka od lat mieszkała w tym mieście.

Sztab Generalny WP zachęca do weryfikowania informacji w wiarygodnych źródłach i ostrzega, że emocjonalne treści w sieci są wykorzystywane jako narzędzie wojny informacyjnej.

Sztab WP ostrzega: emocjonalne treści w internecie mogą być fałszywe

Według komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych Sztabu Generalnego WP, rosyjskie działania mają charakter tzw. operacji kognitywnej. Oznacza to wpływanie na emocje, sposób myślenia i ocenę rzeczywistości odbiorców. Jedną z metod jest "fałszywa flaga" - przypisywanie określonej narodowości lub motywów sprawcom zdarzeń, które w rzeczywistości nie mają z tym nic wspólnego.

Jako przykład wskazano sprawę 12-letniej dziewczynki z Jeleniej Góry. W części mediów społecznościowych pojawiła się fałszywa narracja, według której dziecko miało być ukraińską uchodźczynią, a samo zdarzenie próbowano łączyć z historycznymi zbrodniami na tle narodowościowym. Sztab Generalny WP jednoznacznie dementuje te informacje, podkreślając, że dziewczynka od lat mieszkała w Jeleniej Górze i była znana lokalnej społeczności.

Sprawdzaj informacje w wiarygodnych źródłach

Wojsko zwraca uwagę, że dezinformacja bardzo szybko rozprzestrzenia się w zamkniętych "bańkach informacyjnych", gdzie emocjonalne treści są bezrefleksyjnie udostępniane dalej. Setki komentarzy pod fałszywymi postami pokazują, jak rzadko użytkownicy próbują samodzielnie sprawdzać podstawowe fakty.

Sztab Generalny WP apeluje o ostrożność i krytyczne myślenie. Zaleca m.in. sprawdzanie informacji w wiarygodnych źródłach, analizowanie, kto i w jakim kontekście powiela te same treści oraz sięganie po materiały dużych portali informacyjnych i oficjalne komunikaty instytucji państwowych.

"Krytyczne myślenie i samodzielna weryfikacja informacji to dziś jedna z najskuteczniejszych form obrony przed wrogimi narracjami" - podkreślają wojskowi.

Ostrzeżenie wpisuje się w szerszy kontekst działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję wobec państw wspierających Ukrainę. Jak wynika z komunikatu, polska przestrzeń informacyjna pozostaje jednym z kluczowych celów takich operacji.

Fala dezinformacji po zabójstwie 11-latki. Są pierwsze ustalenia policji

Po tragicznym zdarzeniu w Jeleniej Górze, w wyniku którego zginęła 11-letnia dziewczynka, dolnośląska policja poinformowała o ustaleniu dwóch osób podejrzanych o publikowanie w sieci treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym.

Policja stanowczo zdementowała plotki, jakoby zatrzymana w sprawie 12-latka była obywatelką Ukrainy. Funkcjonariusze podkreślają, że celem rozpowszechniania takich treści była świadoma dezinformacja oraz podsycanie nienawiści na tle narodowościowym.

W ramach czynności przeszukano jeden z lokali i zabezpieczono telefon, z którego miały być publikowane wpisy mogące wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego. Za takie działania grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do tragedii doszło 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, gdzie znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem. W sprawie zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, która znała ofiarę z widzenia i uczęszczała do tej samej szkoły. Motyw zabójstwa nie jest znany.