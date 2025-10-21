Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie długo oczekiwane zmiany w Kodeksie pracy. ZUS zacznie przyjmować wnioski o wydanie zaświadczeń, które potwierdzą okresy wliczane do stażu pracy – także te z umów cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Nowe przepisy otwierają zupełnie nowy rozdział dla tysięcy Polaków, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z pełni uprawnień pracowniczych.

Rewolucja w stażu pracy! ZUS będzie wydawał nowe zaświadczenia. Co się zmienia od 2026 roku?

Już od nowego roku w życie wchodzą przepisy, które mogą zrewolucjonizować polski rynek pracy. ZUS przypomniał, że od 1 stycznia 2026 roku katalog okresów wliczanych do stażu pracy zostanie znacząco rozszerzony. To doskonała wiadomość dla osób, które przez lata pracowały na umowach cywilnoprawnych, prowadziły własną działalność gospodarczą lub zdobywały doświadczenie zawodowe za granicą.

Do tej pory tylko umowy o pracę były podstawą do liczenia stażu, od którego zależy chociażby prawo do urlopu wypoczynkowego czy odprawy. Teraz to się zmienia.

Jakie okresy będą się liczyć do stażu pracy?

Zgodnie z nowymi zasadami do stażu pracy zaliczane będą nie tylko umowy o pracę, ale również:

okresy prowadzenia działalności gospodarczej,

współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

czas zawieszenia działalności w celu opieki nad dzieckiem,

wykonywanie umów zlecenia, agencyjnych i innych umów o świadczenie usług,

praca jako osoba współpracująca z wykonującymi te umowy,

członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

praca zarobkowa za granicą.

Jak podkreśla Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim: Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Zaświadczenie z ZUS - jak je uzyskać?

Potwierdzeniem wszystkich tych okresów będzie specjalne zaświadczenie wydawane przez ZUS. Wnioski o wydanie dokumentu będzie można składać od stycznia 2026 roku, wyłącznie w systemie elektronicznym PUE/eZUS.

Warto zaznaczyć, że w przypadku umów o pracę nadal nie trzeba będzie składać wniosku do ZUS - wystarczy tradycyjne świadectwo pracy.

Zmiany dotyczą także przeszłości

Nowe przepisy obejmą nie tylko przyszłe okresy, ale również te sprzed wejścia w życie ustawy. To oznacza, że osoby, które w przeszłości pracowały na umowach cywilnoprawnych lub prowadziły działalność gospodarczą, będą mogły wliczyć te okresy do swojego stażu pracy - pod warunkiem, że przedstawią odpowiednie dokumenty.

Terminy i ważne daty

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku dla pracodawców z sektora finansów publicznych. Dla pozostałych pracodawców (spoza sektora publicznego) nowe przepisy będą obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Co to oznacza w praktyce?

Dla tysięcy Polaków, którzy przez lata pracowali na tzw. "umowach śmieciowych", prowadzą własną firmę lub pracowali za granicą, to szansa na uzyskanie pełnych uprawnień pracowniczych - w tym urlopów, odpraw czy dodatków stażowych. Nowelizacja Kodeksu pracy ma również ułatwić życie pracodawcom, którzy zyskają jasne i jednoznaczne zasady potwierdzania stażu pracy swoich pracowników.