Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowszy raport "Kościół w liczbach", który rzuca nowe światło na religijność Polaków. Wyniki ogólnopolskiego liczenia wiernych zaskoczyły - wbrew powszechnym przekonaniom o nieustannie postępującej laicyzacji społeczeństwa, dane wskazują na delikatny, lecz zauważalny wzrost liczby osób uczestniczących w niedzielnych mszach świętych oraz przystępujących do komunii. Jednak prawdziwą sensacją okazały się wyniki jednej z diecezji, która zdecydowanie wyróżnia się na tle całego kraju.

Ile Polaków chodzi do kościoła? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W 2024 roku średnio 29,6 proc. polskich katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a 14,6 proc. przyjmowało komunię świętą.

Wskaźniki te wzrosły nieznacznie w porównaniu z 2023 rokiem, co jest pierwszym od kilku lat sygnałem zatrzymania spadku religijności.

Najbardziej religijną diecezją w Polsce jest tarnowska, gdzie aż 62,3 proc. wiernych chodzi na msze, a 26,2 proc. przyjmuje komunię - to ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa.

Ile Polaków chodzi do kościoła?

Według najnowszego raportu, w 2024 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło średnio 29,6 proc. zobowiązanych do tego katolików. To tzw. wskaźnik dominicantes, który od lat jest jednym z głównych mierników religijności w Polsce. Z kolei wskaźnik communicantes, czyli odsetek osób przyjmujących komunię świętą, wyniósł 14,6 proc.

Choć na pierwszy rzut oka zmiany wydają się niewielkie, to jednak w porównaniu z rokiem 2023 odnotowano wzrost - odpowiednio o 0,57 oraz 0,64 punktu procentowego. To pierwszy taki przypadek od kilku lat, kiedy to statystyki nie tylko nie spadają, ale wręcz wykazują tendencję wzrostową.

Eksperci podkreślają, że choć wzrosty są symboliczne, to jednak przełamują one dotychczasowy trend spadkowy, który był widoczny w poprzednich latach. Sugeruje to, że proces laicyzacji w Polsce może wyhamowywać, a nawet ulegać odwróceniu w niektórych regionach kraju.

Tarnów - bastion wiary na mapie Polski

Największą uwagę przyciąga jednak diecezja tarnowska, która od lat pozostaje niekwestionowanym liderem pod względem religijności. Najnowsze dane tylko potwierdzają ten fenomen. Wskaźnik dominicantes w diecezji tarnowskiej osiągnął imponujący poziom 62,3 proc.

Oznacza to, że niemal dwie na trzy osoby zobowiązane do uczestnictwa w mszy świętej rzeczywiście pojawiają się w kościele w każdą niedzielę. To wynik ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej i absolutny rekord w skali całej Polski. Równie imponująco prezentują się statystyki dotyczące przyjmowania komunii świętej. W diecezji tarnowskiej aż 26,2 proc. wiernych regularnie przystępuje do tego sakramentu.

Najbardziej religijne regiony Polski

Choć diecezja tarnowska nie ma sobie równych, to podium najpobożniejszych regionów Polski uzupełniają inne diecezje z południowo-wschodniej części kraju. Na drugim miejscu znalazła się diecezja rzeszowska z wynikiem 52,4 proc. uczestników niedzielnych mszy świętych. Trzecie miejsce przypadło diecezji przemyskiej, gdzie wskaźnik dominicantes wyniósł równo 50 proc.

Oznacza to, że tylko w tych trzech diecezjach co najmniej połowa wiernych regularnie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach. Tuż za podium uplasowała się archidiecezja krakowska, gdzie frekwencja wyniosła 39,94 proc.

Jeśli chodzi o przyjmowanie komunii świętej, po diecezji tarnowskiej najwyższe wskaźniki odnotowano w diecezji zamojsko-lubaczowskiej (21,8 proc.) oraz białostockiej (21,2 proc.).