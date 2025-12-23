Deputowani Zgromadzenia Narodowego Republiki Sacha, czyli popularnej Jakucji, przyjęli w drugim i ostatnim czytaniu ustawę o samorządzie lokalnym, która - jak informują lokalne media - znosi bezpośrednie wybory starostów i merów miast. Poprawki, zgłaszane przez niektórych polityków, zostały odrzucone.

Zdjęcie ilustracyjne / STRINGER/AFP / East News

Portal 14.ru informuje, że - zgodnie z projektem ustawy - kandydatów na stanowisko starosty bądź mera (burmistrza lub prezydenta miasta) będzie zgłaszał przewodniczący Republiki Sacha (zwanej również Jakucją) Ajsen Nikołajew. Następnie dwie kandydatury zostaną przedstawione lokalnej radzie deputowanych, która jedną z nich wybierze w głosowaniu jawnym.

W ustawie znalazł się zapis, że każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę na szefa lokalnych władz samorządowych. Komisja selekcyjna dokona oceny i ewentualnie uwzględni taką kandydaturę.

Choć część deputowanych zgłaszała poprawki do ustawy, to wszystkie zostały odrzucone. Niektórzy proponowali np., by głosowanie w sprawie wyboru starosty bądź mera było utajnione.

Za ustawą o samorządzie lokalnym głosowało 43 deputowanych Zgromadzenia Narodowego Republiki Sacha, 10 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Warto zaznaczyć, że prezydent Jakucji Ajsen Nikołajew, który początkowo opowiadał się za utrzymaniem wyborów bezpośrednich (czyli takich, w których to obywatele bezpośrednio głosują na kandydatów), później jednak zmienił zdanie, argumentując to życiem "w warunkach wojny wypowiedzianej nam przez kraje zachodnie".

Władimir Putin podpisał ustawę

Warto przypomnieć, że w marcu br. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o organizacji samorządu lokalnego, która znosi bezpośrednie wybory merów w miastach będących ośrodkami administracyjnymi podmiotów (obwodów czy autonomicznych republik) Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z dokumentem, merów będą wybierali członkowie rady miejskiej spośród kandydatów zaproponowanych przez gubernatora regionu.

Jeśli chodzi o Jakucję, to w lutym br. radni Jakucka opowiedzieli się za zniesieniem bezpośrednich wyborów mera miasta, wyprzedzając o miesiąc podpisanie przez rosyjskiego przywódcy stosownej ustawy.