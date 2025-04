"W Polsce prawo pisze się polskim językiem" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do zapowiedzi prac nad podatkiem cyfrowym, będący dodatkową daniną nakładaną na międzynarodowe, np. amerykańskie, korporacje technologiczne. "Albo ktoś to rozumie i chce rozmawiać na takich zasadach, albo przyjeżdża i butnie coś zapowiada. Te czasy się skończyły" - stwierdził polityk Lewicy.

Warszawa nie dzwoni do USA

Dziś weszły w życie podwyższone stawki ceł na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy. Chodzi o 20-proc. cło na produkty z Unii Europejskiej oraz 84-proc. na Chiny, co zwiększy stawkę dla Pekinu do 104 proc. Kraje dzwonią do nas, całują mnie po tyłku, dobijają się, by zawrzeć umowę w sprawie ceł - skomentował prezydent USA Donald Trump.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że nikt z Warszawy nie dzwoni do prezydenta USA. Nie dzwonimy, ale mamy do czynienia ewidentnie z narastającą wojną handlową. (...) Zaczyna się taka nuklearna wojna ekonomiczna - stwierdził.

Polityk przyznał, że wojna handlowa między Ameryką a Chinami dotyczy również i nas. Jeżeli mamy pomiędzy dwoma mocarstwami wojnę handlową, to ona zawsze odbije się na świecie i w gospodarce państw czkawką. Odbije się różnego rodzaju elementami, które będą wpływały i na ceny, i na eksport, i na import. Stracą na końcu obywatele - zauważył.

Prace nad podatkiem cyfrowym trwają

Jak Polska może odpowiedzieć na cła, które Biały Dom nałożył na Unię Europejską? Z polskiej perspektywy powinien to być chociażby podatek cyfrowy. Powinien on obejmować wielkie firmy gospodarcze, które tutaj zarabiają miliardy, a płacą miliony, zamiast setek milionów albo miliardów podatków - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Wyjaśnijmy, podatek cyfrowy to dodatkowa danina nakładana na międzynarodowe korporacje technologiczne, które czerpią znaczne zyski z działalności na danym rynku, ale jednocześnie płacą niewielkie podatki dzięki optymalizacjom podatkowym. Minister cyfryzacji poinformował, że prace nad podatkiem cyfrowym trwają. Zostały zlecone ekspertyzy dotyczące tego, jak ma wyglądać procent podatku i jak ma być w Polsce przygotowany - zapewnił. Dodał, że Warszawa wzoruje się na innych krajach, które taką daninę wprowadziły, m.in. Francji i Austrii.

W tym roku będą przepisy ustawowe mówiące o tym, jak on (podatek cyfrowy - przyp. red.) powinien wyglądać. Jestem w stanie zrobić wszystko, żeby ten podatek został wprowadzony. To polska racja stanu - podkreślił.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zaznaczył, że "najważniejszym interesem" jest "wprowadzenie do polskiej polityki, do budżetu państwa pieniędzy, które się Polsce należą". Szef resortu cyfryzacji zapewnił, że w koalicji rządowej panuje zgoda co do tego, że nad podatkiem cyfrowym należy pracować.

W Polsce prawo pisze się polskim językiem. Albo ktoś to rozumie i chce rozmawiać na takich zasadach, albo przyjeżdża i butnie coś tutaj zapowiada. Te czasy się skończyły - stwierdził.

Na pytanie prowadzącego rozmowę Tomasza Terlikowskiego, czy Polska nie wycofa się z prac nad podatkiem cyfrowym pod naciskiem Amerykanów, Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Warszawa - kupując warty miliardy euro amerykański sprzęt wojskowy - ma lewary na Amerykanów. Mam zaplanowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych, żeby o tym uczciwie porozmawiać. Zależy nam na partnerstwie i uczciwym traktowaniu polskich obywateli - powiedział.

Spokojnie, to nie jest nowa sytuacja

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię relokacji amerykańskich wojsk w Polsce. Dowództwo Armii USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF) ogłosiło w poniedziałek planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce.

Krzysztof Gawkowski zapewnił - podobnie jak wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz - że relokacja amerykańskich wojsk z Podkarpacia była przygotowywana i zapowiadana od miesięcy. To nie jest nowa sytuacja - podkreślił.

Odnosząc się do doniesień stacji telewizyjnej NBC News , zgodnie z którymi nawet 10 tys. amerykańskich żołnierzy może zostać wycofanych z Europy Wschodniej, minister cyfryzacji uspokajał, że "nic nadzwyczajnego w tej sprawie się nie dzieje". Przypomniał słowa sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, który podczas lutowej wizyty w Warszawie zapewniał, że nie ma planów wycofywania z Polski amerykańskich żołnierzy.

Składka zdrowotna jest niesprawiedliwa

W rozmowie nie zabrakło również kwestii składki zdrowotnej. Przypomnijmy, Sejm przyjął w piątek ustawę, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców . Zmiany, które mają wejść w życie od początku 2026 roku, obejmą około 2,5 mln osób i będą kosztować budżet państwa 4,6 mld zł.

Odkąd Tomasz Terlikowski został gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM, tradycją są pytania od słuchaczy. Jedno z nich brzmiało: "Dlaczego Lewica sabotuje własny rząd w sprawie składki zdrowotnej?". Krzysztof Gawkowski odparł, że "składka zdrowotna w obecnym przeliczniku, który został przygotowany, jest niesprawiedliwa".

Dlatego że przedsiębiorca zarabiający 10, 12, 15 tys. zł - to będzie rosło - będzie płacił dużo, dużo mniej pieniędzy niż zarabiający na etacie pracownik. Dlaczego pracownik ma płacić składkę zdrowotną 2-3 razy większą niż pracownik zarabiający od niego dużo więcej? - pytał.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM poinformował, że projekt Lewicy w sprawie składki zdrowotnej jest już konsultowany. Zmienia trochę nie tylko system ochrony zdrowia w postaci składki zdrowotnej, tylko chcielibyśmy przejść na finansowanie budżetowe, wprowadzić podatek, który będzie dawał więcej pieniędzy do budżetu, inaczej będzie wyglądał - tłumaczył.

Szef resortu cyfryzacji zapewnił, że projekt ustawy jest konsultowany z partnerami w koalicji rządowej, natomiast zdaje sobie sprawę, że może być trudny do zaakceptowania.

Polityk Lewicy przy okazji przyznał, że jest kilka spraw, o których ciężko rozmawia się z partnerami w koalicji rządowej. Wymienił m.in. ochronę zdrowia i składkę zdrowotną, mieszkalnictwo, związki partnerskie i kwestię aborcji.

