Dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki pod Rzeszowem. Zostanie on przeniesiony do innych miejsc w Polsce. Operacja była planowana. Prezydent Andrzej Duda uspokaja, że nie oznacza to wycofania amerykańskich wojsk z Polski.

/ RMF FM Dowództwo armii USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF) ogłosiło planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce do innych miejsc w Polsce. Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej dowództwa, to przeniesienie jest "częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności". Zaznaczono, że decyzja "odzwierciedla miesiące ocen i planowania". Prowadzono je w koordynacji ze stroną polską i innymi sojusznikami z NATO. Jasionka pod kierownictwem Polski i krajów NATO będzie nadal wykorzystywana do pomocy militarnej Ukrainie - podkreślono w komunikacie. Prezydent Andrzej Duda uspokaja W reakcji na ten komunikat prezydent Andrzej Duda zapewnił, że relokacja amerykańskiego sprzętu wojskowego z Jasionki nie oznacza wycofania wojsk. Prezydent, który przebywa we wtorek z wizytą w Tallinie, przyznał na konferencji prasowej, że nie potrafi wyjaśnić sytuacji "w szczegółach". Nie wiem, czy to jest w tym momencie realizowane - zaznaczył Duda.



Samą sprawę przejęcia odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszowie, jego zabezpieczenia, znam - oświadczył prezydent RP.



Dodał, że była to kwestia omawiana na "poziomie sojuszniczym". Amerykańskie wojska w Jasionce od 2022 roku Amerykańskie wojsko pojawiło się na podrzeszowskim lotnisku wraz z początkiem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Od tego czasu Jasionka stała się kluczowym hubem logistycznym dla wsparcia sprzętowego, które państwa zachodnie przekazują Ukrainie. Jako miejsce szczególnie istotne zostało objęte m.in. obroną przeciwlotniczą amerykańskich systemów Patriot. Z początku wsparcie dla Ukrainy w ramach tzw. grupy Ramstein było kontrolowane przez USA. W wyniku ustaleń ze szczytu NATO w Waszyngtonie odpowiedzialność za tę kwestię została przeniesiona na NATO, a zatem także inne państwa sojusznicze. Dla zluzowania Amerykanów rozmieszczone zostały tam w ostatnich miesiącach systemy przeciwlotnicze z Niemiec i Norwegii.