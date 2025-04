W prestiżowych międzynarodowych zawodach wojskowych "Best Warrior Competition", które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, polscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zajęli drugie miejsce w dwóch kategoriach, osiągając najlepszy wynik w historii polskiego udziału.

/ WOT /

Zawody "Best Warrior Competition" to nie lada wyzwanie dla każdego żołnierza. Przez trzy dni, w dniach 4-6 kwietnia, uczestnicy zmagań w ośrodku szkoleniowym Gwardii Narodowej stanu Illinois musieli wykazać się w dziewięciu różnorodnych zadaniach. Polską reprezentację stanowili żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wywalczyli drugie miejsca w kategoriach podoficer oraz szeregowy.

Uczestnicy zawodów stanęli przed zadaniami wymagającymi zarówno doskonałej kondycji fizycznej, jak i umiejętności taktycznych. Od medycyny pola walki, przez nawiązywanie łączności, po strzelanie z broni pod presją czasu - każde z zadań testowało różne aspekty gotowości bojowej żołnierzy. Dodatkowym wyzwaniem był prawie 20-kilometrowy marsz z pełnym wyposażeniem i plecakiem o wadze co najmniej 15 kg.

Celem jest wyłonienie najlepszego wojownika, który wykaże się najlepszą wiedzą, umiejętnościami, wybitną sprawnością fizyczną oraz celnym okiem.

Duma to słowo, które może najlepiej odzwierciedlić uczucie, jakie mnie obecnie napawa - te słowa płk dr. Przemysława Żukowskiego, komendanta Centrum Szkolenia WOT, najlepiej oddają atmosferę panującą w polskiej delegacji. Sukces w konkursie, do którego amerykańscy żołnierze przygotowują się latami, jest dowodem na wysokie umiejętności i determinację polskich wojskowych.



Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Stanowią one komplementarną część potencjału obronnego Polski. Żołnierze WOT są szkoleni do wspierania lokalnych społeczności we współpracy z służbami mundurowymi, GOPR i TOPR.

Polscy żołnierze po raz pierwszy zajęli tak wysokie miejsca w ponad 20 letniej historii organizowanych zawodów.