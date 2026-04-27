Rządowy program "Ceny Paliw Niżej" będzie obowiązywał tak długo, jak będzie to potrzebne – zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Nasz gość poinformował, że budżet państwa kosztuje to ok. 1,6 mld zł miesięcznie. Minister przekazał także wieści w sprawie pomocy finansowej i restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Redukcja ma objąć mniej niż połowę z 21 tys. obecnie pracujących w spółce osób.

Poranna rozmowa w RMF FM RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Minister aktywów państwowych dla RMF FM o przyszłości programu CPN

Jesteśmy w środku procesu - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun pytany o pomoc finansową dla spółki JSW.

Zostało załatwione (...) miliard złotych poprzez obligacje, które zostały przekazane do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i APR za te pieniądze kupił dwa aktywa, które są w JSW i dzięki temu spółka miała na wynagrodzenia - przekazał.

Kolejny element pomocy, na który zwrócił uwagę Balczun, to nowelizacja ustawy o instytucjach rozwoju, która daje możliwość udzielania pożyczek przez ARP na nierynkowych zasadach. Czekamy na podpis prezydenta - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Trwają rozmowy ministerstw aktywów państwowych, energii i finansów, by przekazać JSW kolejną transzę pomocy. Całość wsparcia ma wynieść 2,9 mld zł.

Nie chodzi o to, żebyśmy dosypywali pieniądze i czekali na poprawę warunków rynkowych, bo tak było przez ostatnie lata i przez to spółka została bez pieniędzy - powiedział Balczun na chwilę przed spotkaniem z prezesem JSW i szefem rady nadzorczej spółki dotyczącym gruntownej restrukturyzacji. Na poniedziałkowym zebraniu minister pozna szczegóły dotyczącej m.in. planowanych zwolnień.

Kiedy premier podpisze kodeks dobrych praktyk "Local content"?

W tym tygodniu na biurko premiera trafi kodeks dobrych praktyk "Local content" - przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o zbiór wytycznych mających zwiększyć udział krajowych firm i zasobów w realizacji inwestycji (np. infrastrukturalnych czy energetycznych), tak aby większa część wartości projektów pozostawała w gospodarce krajowej.

Rozmówca Tomasza Terlikowskiego spodziewa się, że premier złoży swój podpis w przyszłym tygodniu. Tam nie ma przepisów, są wytyczne i dobre praktyki - powiedział nasz gość.

Prowadzący rozmowę dopytywał, jak rząd chce zagwarantować część kontraktów przy budowie polskiej elektrowni atomowej.

Prawo zamówień publicznych nie mówi, że trzeba kierować się wyłącznie kryterium ceny - wskazał minister. Członek rządu chciałby, aby kilkadziesiąt procent udziałów w inwestycji przypadło firmom, które funkcjonują nad Wisłą.

"CPN tak długo, jak to będzie potrzebne". Minister aktywów państwowych dla RMF FM (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock/RMF FM/Marcin Suchmiel /

Ceny paliw

Wszyscy wiemy, że sytuacja rynkowa cały czas daleka jest od ustabilizowania - mówił w RMF FM minister Balczun pytany o interwencję rządu dotyczącą cen paliw. Stworzyliśmy bardzo konstruktywny i efektywny model ustalania tej najniższej ceny i to działa - przekonywał.

Liczymy, żeby jak najszybciej ta sytuacja (kryzys na światowych rynkach - red.) się skończyła, natomiast CPN będzie stosowany tak długo, jak będzie potrzeba - zapewnił.

Tomasz Terlikowski pytał, co z paliwem lotniczym? Czy może go zabraknąć?

Widać, że Polska jest do tego dobrze przygotowana. Nasze magazyny i rezerwy są zabezpieczone, magazyny są pełne. (...) Jestem umiarkowanym optymistą - powiedział Wojciech Balczun.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.