Internauci zgłaszali problemy z funkcjonowaniem serwisów i aplikacji koncernu Meta. Treści nie wyświetlały się na Facebooku, Messengerze czy Instagramie.

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Pierwsze sygnały o problemach z dostępem do Facebooka, Instagrama i Messengera otrzymaliśmy od naszych Czytelników przed godziną 16:00.

Kłopoty dotyczyły na przykład wyświetlania treści na Facebooku w przeglądarce.



Taki komunikat pojawia się części użytkowników / Zrzut ekranu

Z kolei do aplikacji Messanger nie można było się zalogowąć.

/ Gorąca Linia RMF FM /

W serwisie downdetector monitorującym awarie w internecie, problemy z Facebookiem zgłosiło niemal 14 tys. osób. 31 tys. internautów alarmuje o kłopotach z Messangerem.

Po około godzinie awaria zaczęła być stopniowo usuwana.