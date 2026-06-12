Papież wróci z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI, który monarcha zaoferował mu w związku z problemami technicznymi samolotu linii Iberia – powiadomił w piątek po południu Watykan. Wcześniej media informowały o usterce silnika w samolocie linii Iberia Airbus A320, którym Leon XIV miał pierwotnie lecieć.

Papież Leon XIV / Francesco Militello Mirto / East News

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Papież, który miał wrócić do Rzymu samolotem linii Iberia Airbus A320, opuścił pokład na krótko przed planowanym odlotem z powodu problemów technicznych maszyny. Następnie linie lotnicze poinformowały, że "awarii technicznej samolotu nie uda się natychmiast naprawić".

Papież wróci do Rzymu samolotem króla Hiszpanii

Po duchownego zostanie wysłany samolot z Madrytu, którym jeszcze w piątek wróci do Włoch.

Według medialnych doniesień Leon XIV z powodu usterki silnika musiał opuścić pokład samolotu linii Iberia Airbus A320 na krótko przed planowym wylotem z Teneryfy. Dostawiono wówczas schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii Filip VI tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża.

Usterka silnika w samolocie powodem problemów papieża

Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z królem do budynku lotniska. Pilot powiedział dziennikarzom, że to prawdopodobnie wiatr jest powodem tego, że silnik nie chciał się uruchomić. Samolot został więc przestawiony w innym kierunku. Hiszpański publiczny nadawca RTVE informował wcześniej, że piloci zachowują szczególną ostrożność, a usunięcie usterki technicznej może potrwać około 30 minut.

Zamieszanie z powrotem papieża skomentowała Stolica Apostolska. "Leon XIV wróci do Rzymu samolotem króla Hiszpanii - Falcon, zaoferowanym mu przez monarchę. Samolot odleci około godz. 18 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce). Personel i dziennikarze wrócą do Rzymu w najbliższych godzinach innym samolotem" - poinformował Watykan w opublikowanym komunikacie.

Informację, że papież wróci do Rzymu ze swoimi najbliższymi współpracownikami Falconem, podał również Pałac Królewski i rząd Hiszpanii.