Drugą noc z rzędu w gminie Szerzyny w województwie małopolskim odnotowano aktywność niedźwiedzia – poinformował w mediach społecznościowych wójt Grzegorz Gotfryd. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność szczególnie w czasie leśnych spacerów.

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Lokalne władze przekazują, że w czwartkową noc niedźwiedź był widziany na drodze powiatowej Szerzyny - Joniny, w pobliżu zabudowań. Zwierzę po zauważeniu samochodu miało jednak uciec w kierunku lasu. Świadkiem tej sytuacji miał być funkcjonariusz publiczny.

Wójt podaje, że w piątkową noc między 2:30 a 3:10 niedźwiedź "przemieszczał się drogą gminną" w Nagórzu Północnym, by udać się w kierunku Ołpin. Następnie zwierzę miało skierować się na południe w stronę Średniego i Podlesia Szerzyńskiego.

"Niedźwiedź wydaje charakterystyczne dźwięki, porykując, co świadczy że jest w okresie rui, a to z kolei może skutkować większą agresywnością dla otoczenia" - ostrzega wójt i jednocześnie zaznacza, że niedźwiedzie zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem.

Apel do mieszkańców

W związku z pojawieniem się niedźwiedzia lokalne władze proszą o zachowanie ostrożności podczas spacerów i zaznaczanie swojej obecności w lesie np. głośną rozmową, niepozostawianie resztek jedzenia i niezbliżanie się do zwierzęcia w razie jego zauważenia.

Fakty zaobserwowania zwierzęcia, tropów i śladów należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Wójt prosi także o "nierozpowszechnianie fejkowych zdjęć lub filmów wytworzonych przez sztuczną inteligencję (AI), które dezinformują mieszkańców".