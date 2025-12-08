"Unia Europejska będzie przegrywać w wielu kwestiach, jeśli biurokracja będzie utrzymana na tym poziomie. To jest ogromne zagrożenie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Stefan Krajewski - minister rolnictwa i rozwoju wsi. "To się powoli zaczyna dziać" - ostrzegł.

Krajewski: UE będzie przegrywać, jeśli biurokracja będzie utrzymana

"Rola PE jest coraz mniejsza. Decydują urzędnicy"

Odnosząc się do unijnej biurokracji i jej wpływu na sytuację rolnictwa Stefan Krajewski wspomniał m.in. o kontrowersyjnej umowie z krajami Mercosur i roli Krzysztofa Hetmana - europosła Polskiego Stronnictwa Ludowego, który składa poprawki i zastrzeżenia do tej umowy.

Największym problemem jest to, że rola Parlamentu Europejskiego jest coraz mniejsza. Decydują urzędnicy z Brukseli, którzy często nosa poza Brukselę nie wychylają - mówił minister rolnictwa w RMF FM. Jak tłumaczył, to europarlamentarzyści znają problemy swoich regionów i mieszkających w nich wyborców.

Jeżeli będzie tak, że poziom biurokracji i regulacji będzie utrzymany, będziemy przegrywać z krajami trzecimi. To się w tej chwili powoli zaczyna dziać - ostrzegł Krajewski.

"Mówimy o sabotażu - wewnętrznym lub zewnętrznym"

W rozmowie pojawił się też temat oskórowanego i wypatroszonego dzika z ASF, znalezionego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

Sprawa została skierowana do policji, do służb. Śledztwo jest prowadzone. Mówimy tu od początku o sabotażu - wewnętrznym lub zewnętrznym. Nawet jeśli zrobili to miejscowi kłusownicy, to też bardzo nieodpowiedzialnie ktoś się zachował - zauważył szef resortu rolnictwa.

Jak przyznał Krajewski, przeprowadzone badania potwierdziły, że znaleziony dzik ma cechy zwierzęcia z tamtego regionu.

Co z przejęciem aktywów Carrefoura?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o możliwe przejęcie polskich aktywów Carrefoura przez państwową Krajową Grupę Spożywczą.

Jestem umówiony na rozmowę z panem Tomaszem Mikołajcem - prezesem Carrefour Polska - zdradził Stefan Krajewski. Aktywa są liczone na 1 mld - 2 mld złotych. Obrót roczny to jest ok. 10 mld złotych - dodał.

Jak zauważył gość Tomasza Terlikowskiego, w całej sprawie nie chodzi o zyski, ale o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.

Kupujemy za miliony dolarów czołgi, sprzęt, żeby utrzymać bezpieczeństwo militarne. Inwestujemy w energię atomową, w energię odnawialną, żeby utrzymać niezależność energetyczną. Musimy też inwestować w bezpieczeństwo żywnościowe - tłumaczył Stefan Krajewski w RMF FM.

Minister rolnictwa sugerował, że o tym, jak wykorzystać możliwość przejęcia polskich aktywów Carrefoura, nie powinni dyskutować wyłącznie politycy, ale także ekonomiści i specjaliści.

Rolnicy, kiedy nie mogli sprzedać swoich produktów, mówili: nie mamy polskiej sieci. Nie mamy miejsca, gdzie możemy skrócić łańcuchy dostaw i mieć realny wpływ na cenę końcową - przypomniał gość RMF FM.

Ja nie powiedziałem ostatniego słowa. Będę oczywiście rozmawiał o tym z premierem. Rozmawiam też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Przekonuję do swoich racji. To ja odpowiadam za bezpieczeństwo żywnościowe i sytuację polskich rolników - podkreślił Stefan Krajewski w RMF FM.

