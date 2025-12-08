Jarosław Kaczyński w niedzielnym wpisie na platformie X odniósł się do artykułu Jana Marii Rokity dotyczącego polskiej polityki wobec UE. "Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem - biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita - muszę zareagować" - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.
- Jarosław Kaczyński odniósł się na platformie X do artykułu Jana Marii Rokity o polityce wobec UE, zarzucając mu nieprawdę.
- Prezes PiS podkreślił, że wielokrotnie ostrzegał przed centralizacją Unii Europejskiej, wbrew sugestiom Rokity.
- Zaznaczył, że centralizacja UE jest groźniejsza dla państw członkowskich niż federalizacja.
- Na potwierdzenie swoich słów opublikował nagranie z 2021 roku.
- Felieton Rokity dotyczył rozróżnienia między centralizacją a federalizacją w UE i krytykował PiS za mylne używanie tych pojęć.