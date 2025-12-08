Wykorzystywali działalność związków wyznaniowych do prowadzenia szeroko zakrojonych oszustw i prania pieniędzy. Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą.

Funkcjonariusze zatrzymali 12 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grupa miała działać od grudnia 2020 roku do listopada 2025 roku na terenie Szczecina, innych miejscowości w Polsce oraz poza granicami kraju.

Przestępcy wykorzystywali działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, w tym Gminy Wyznaniowej Szczecin - jednostki Kościoła Naturalnego, do popełniania oszustw, wyłudzeń i prania pieniędzy.

Celem działań grupy było pozyskiwanie środków finansowych oraz ukrywanie majątku poprzez działania pozorne.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że przestępcy planowali nawet utworzenie kolejnego związku wyznaniowego, który miał być wykorzystany w dalszej nielegalnej działalności.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustw na szkodę Funduszu Kościelnego.

Według śledczych podejrzani doprowadzali do niekorzystnego rozporządzania mieniem, podawali nieprawdziwe dane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poświadczali nieprawdę w dokumentach dotyczących dekretów o powołaniu misjonarzy oraz udaremniali postępowania egzekucyjne przez pozorne obciążanie nieruchomości wynikające z ich konsekracji.

Dodatkowo, kierujący grupą usłyszał zarzuty podżegania do popełnienia poważnych przestępstw - chodzi o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienie wolności wybranych osób. Straty Funduszu Kościelnego, wynikające z działalności grupy, szacuje się na co najmniej 6 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec czterech podejrzanych - w tym domniemanego lidera grupy - tymczasowy areszt. Pozostali zatrzymani zostali objęci środkami wolnościowymi: dozorem policji, poręczeniami majątkowymi oraz zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.