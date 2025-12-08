Nadchodzące dni zapowiadają się jako kluczowy okres dla przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wystąpieniu wideo zapowiedział, że nowy tydzień będzie obfitował w wydarzenia dyplomatyczne, których celem jest wypracowanie realnych rozwiązań prowadzących do zakończenia wojny. W centrum uwagi znajdą się konsultacje z europejskimi przywódcami, rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych oraz dyskusje nad amerykańskimi propozycjami pokojowymi.

Wołodymyr Zełenski, Donald Trump / Pool/ABACA/Abaca/IMAGO/Philip Reynaers/Imago Stock and People/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Dyplomatyczna ofensywa Ukrainy

Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (...), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (...) długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (...) wspólnym stanowisku negocjacyjnym - poinformował prezydent Zełenski.

Wśród najważniejszych tematów rozmów znajdą się kwestie bezpieczeństwa, wsparcia militarnego oraz finansowego dla Ukrainy, a także wypracowanie wspólnego stanowiska negocjacyjnego wobec Rosji. Zełenski podkreślił, że niektóre kwestie wymagają osobistych spotkań i rozmów na najwyższym szczeblu. Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow będą mi zgłaszać tematy, a ja będę rozmawiał z przywódcami Europy - mamy zaplanowane spotkania w Londynie, a także w Brukseli - dodał.

Kluczowe rozmowy z USA i Europą

W ostatnich dniach ukraiński prezydent prowadził intensywne rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, w tym ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii związanych z zakończeniem rozlewu krwi i zapobiegnięciem kolejnej agresji ze strony Rosji. Zełenski określił te negocjacje jako "konstruktywne, ale niełatwe", podkreślając, że "amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego".

W poniedziałek w Londynie do rozmów z Zełenskim dołączą premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Głównym tematem spotkania będą amerykańskie propozycje dotyczące zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz wypracowanie wspólnej strategii wobec Moskwy.

Trump: Jestem rozczarowany

W ostatnich dniach światowe media obiegły informacje o planie pokojowym, nad którym pracują amerykańscy negocjatorzy. Według doniesień, Steve Witkoff i Jared Kushner po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, zebrali opinie obu stron konfliktu i naciskali na przywódców Ukrainy i Rosji, by poczynili niezbędne ustępstwa.

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę wyraził swoje rozczarowanie postawą Wołodymyra Zełenskiego, twierdząc, że ukraiński przywódca nie zapoznał się jeszcze z przedstawioną propozycją pokojową. Rozmawialiśmy z prezydentem (Władimirem) Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu - powiedział Trump podczas gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors.

Trump podkreślił, że rosyjska strona nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji, choć - jak zaznaczył - Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (...) Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał.

Według źródeł portalu Axios, rozmowy w Miami na Florydzie trwały trzy dni i zakończyły się dwugodzinną rozmową Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami. Głównymi tematami były kwestie terytorialne oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski oczekuje teraz szczegółowych informacji na temat wszystkich kwestii omawianych podczas niedawnych rozmów amerykańsko-rosyjskich w Moskwie.

Ukraiński przywódca podziękował amerykańskim negocjatorom za gotowość do prowadzenia rozmów "24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu".