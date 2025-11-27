Resort rolnictwa zarekomendował przejęcie polskich aktywów Carrefoura przez państwową Krajową Grupę Spożywczą. Ruch rządu w sprawie francuskiej sieci może znacząco wpłynąć na układ sił na rynku handlowym w Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje przejęcie Carrefoura przez KGS.

Chodzi o zakup 750 sklepów i 40 centrów handlowych.

KGS może stać się fundamentem polskiej sieci handlowej.

O aktywa Carrefoura walczą także zagraniczne sieci.

Ministerstwo Rolnictwa przesłało 23 listopada 2025 r. wniosek do Ministra Aktywów Państwowych, rekomendując udział Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) w przetargu na zakup 750 sklepów i 40 centrów handlowych Carrefoura - poinformował serwis Business Insider. To pierwszy oficjalny dokument rządowy w tej sprawie.

Szansa dla KGS

Państwowa KGS, dotąd kojarzona głównie z przetwórstwem i skupem produktów rolnych, miałaby szansę stać się ogólnopolską siecią detaliczną. Zwolennicy podkreślają, że przejęcie Carrefoura przez KGS mogłoby wzmocnić pozycję polskich producentów żywności i ustabilizować ceny na rynku.

O aktywa Carrefoura walczą także inni duzi gracze, m.in. Auchan, Kaufland, Netto, ukraiński Silpo oraz Żabka. Eksperci przewidują, że sklepy mogą zostać podzielone między kilku inwestorów ze względu na ich różnorodny format.

Korzyści i wyzwania

Wejście państwa do przetargu wywołało szeroką debatę. Zwolennicy wskazują na korzyści dla rolników i krajowego rynku, natomiast krytycy ostrzegają przed ryzykiem upolitycznienia biznesu i wyzwaniami związanymi z zarządzaniem tak dużą siecią.