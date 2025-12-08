Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pieniędzy z bankomatu za pomocą kodów BLIK. Złodziej wpadł na gorącym uczynku, a przy sobie miał aż 10 tysięcy złotych, dokumenty należące do innej osoby oraz narkotyki. Grozi mu do 10 lat więzienia.

/ Policja Bemowo /

Do zatrzymania złodzieja doszło przy ulicy Uniejowskiej na warszawskim Bemowie. Policjanci patrolujący okolicę zauważyli mężczyznę, który stał przy bankomacie i rozglądał się nerwowo dookoła.

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co się dzieje. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna miał przy sobie 10 tysięcy złotych w gotówce.

Podejrzany tłumaczył policjantom, że pieniądze pochodzą z jego dodatkowej pracy. Jednak podczas dalszego przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim także dokument należący do innej osoby oraz narkotyki.

Oszustwo na Blika

Śledczy szybko ustalili, w jaki sposób mężczyzna zdobył gotówkę. Okazało się, że pieniądze pochodziły od kobiety, która myślała, że kupuje towar od sprzedawcy na jednym z popularnych portali zakupowych.

Kobieta dokonała płatności za pomocą kodu BLIK, nieświadoma, że padła ofiarą oszustwa.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie sześć zarzutów, w tym za kradzież z włamaniem oraz posiadanie narkotyków.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o ostrożność podczas dokonywania transakcji internetowych i przypomina, by nie przekazywać kodów BLIK nieznajomym osobom.