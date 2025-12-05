"Sprawa musi być poważna. Jak wiemy, mamy weto prezydenta, bardzo zaskakujące" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Sikorski, mając na myśli temat dzisiejszych tajnych obrad w Sejmie. Tomasz Terlikowski zapytał, czy chodzi, jak sugerował marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, o kryptowaluty. "Tak mi podpowiada kobieca intuicja, ale nie mam wiedzy na ten temat" - powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej. "Wiem, że firmy w tej branży sponsorują polityków prawej strony sceny politycznej, więc oni mają powody do nerwowej reakcji. Zdaje się, że to nie jest tajemnicą, że konferencja w Rzeszowie (Karola Nawrockiego - przyp. red.) była przez ten przemysł finansowana" - dodał.

"Sponsorują polityków prawej strony". Sikorski o branży kryptowalut Jakub Rutka / RMF FM

Sikorski o pojawieniu się Ziobry w Brukseli: Nie potrafię tego skomentować

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości w rządzie PiS i były prokurator generalny, który od kilku tygodni przebywał w Budapeszcie, pojawił się w czwartek w Brukseli . Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM poprosił swojego gościa o komentarz w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro sam sobie gra na nosie. Udziela wywiadów, jest aktywny, podróżuje, a jednocześnie próbuje udawać chorego. No więc ja już nic nie rozumiem. Nie potrafię tego skomentować. Człowiek jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany, ale powinien się stawić na żądanie prokuratury - powiedział Radosław Sikorski.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że to, że Zbigniew Ziobro się jeszcze nie stawił - ma odebrany paszport, ale po Europie może się przemieszczać bez paszportu - nie wpływa pozytywnie wizerunkowo na koalicję rządzącą.

Nie wpływa. Goście czerpali pełnymi garściami z funduszu przeznaczonego na ofiary przestępstw (Funduszu Sprawiedliwości – przyp. red.), robili sobie za te pieniądze kampanie, no i takie ewidentne ustawianie konkursów przez ministra sprawiedliwości powinno się spotkać z rozliczeniem nie tylko przez wyborców, ale też przez organy ściągania. Takich gości, którzy uciekali, mieliśmy już sporo w przeszłości (...) - powiedział wicepremier.

A może poprosi o status świadka koronnego? (...) Wiedzę ma dużą - i o sprawie dwóch wież Kaczyńskiego, i o sprawach Mateusza Morawieckiego, i innych ciemnych sprawkach swojej partii - dodał Radosław Sikorski, mając na myśli Zbigniewa Ziobrę.

Wideo youtube

Poranna rozmowa w RMF FM - Radosław Sikorski

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.