Marek Tejchman - jeden z gospodarzy Popołudniowej rozmowy w RMF FM - znalazł się w trójce nominowanych do Grand Press Economy 2025. Zdobywcę tej nagrody poznamy już 14 grudnia.

Zdj. ilustracyjne / RMF FM

Marek Tejchman został doceniony przez jurorów za "umiejętność patrzenia na zjawiska gospodarcze z szerokiej, wyważonej perspektywy oraz prowadzenie rozmów, które przywracają merytoryczność, spokój i rzetelność do debaty publicznej". Oprócz niego nominowani do Grand Press Economy 2025 są także Rafał Tuszyński (PAP Biznes) i Karolina Wysota (Money.pl).

Nominowanych wskazało jury w składzie: Marek Chądzyński, Maciej Samcik i Grzegorz Siemionczyk.

Laureat lub laureatka Nagrody Grand Press Economy 2025 ogłoszeni zostaną podczas uroczystej gali 29. edycji konkursu Grand Press, 14 grudnia.

Gala rozpocznie się o 20:00. Będzie transmitowana m.in. na facebookowym profilu Fundacji Grand Press.

Warto przypomnieć, że mamy w tym roku aż troje dziennikarzy RMF FM nominowanych do nagrody Grand Press w kategorii News. To Piotr Bułakowski, Katarzyna Szymańska-Borginon i Krzysztof Zasada.