Udaną akcją ratunkową pochwalili się strażnicy miejscy z Krakowa. W poniedziałkowe popołudnie zaalarmowano ich o dziku, który wpadł do studni przy ul. Wielkich Pieców.

Mundurowi uratowali sarnę, która wpadła do studzienki w Krakowie / Straż Miejska Kraków /

Zgłaszający zaalarmował, że do studzienki kanalizacyjnej w pobliżu torów kolejowych wpadł młody dzik.

Na miejscu okazało się, że doszło do pomyłki, a zwierzęciem wymagającym pomocy jest nie dzik, lecz sarna.

Przestraszony ssak nie mógł samodzielnie się wydostać.

Przybyli na miejsce strażacy użyli specjalistycznego sprzętu, by go wydostać.

/ Straż Miejska Kraków /

Koniec końców uwolniona z pułapki sarna poderwała się na nogi i sprężystym krokiem ruszyła w stronę wolności - pisze krakowska straż miejska.

Studzienkę zabezpieczono.