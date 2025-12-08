Niebezpieczny incydent na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej w pobliżu Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Jak informuje kolejowyportal.pl, w sobotnie popołudnie w wyniku błędu dróżnika o mało nie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje kolejowyportal.pl, do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 15 na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej, niedaleko Bydgoszczy. Przejazd był obsługiwany przez dróżnika.

Pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe prawdopodobnie przedwcześnie rozpoczął procedurę otwierania rogatek. Nie uwzględnił, że zbliża się kolejny pociąg - informuje portal. Był to skład PKP Intercity Gdynia Główna - Zielona Góra Główna.

W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, że w momencie przejazdu pociągu pomiędzy otwartymi rogatkami znajdowało się kilka pojazdów.

Jak informuje kolejowyportal.pl, po tym zdarzeniu początkowo wprowadzono ograniczenie prędkości dla pociągów do 20 km/h przy dopuszczalnej prędkości 120 km/h. Godzinę później zmieniony został dróżnik.