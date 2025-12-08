Polacy krytycznie o zmianach w służbie zdrowia

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że aż 41 proc. Polaków uważa, iż w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach uległa pogorszeniu. Tylko 7 proc. ankietowanych dostrzega poprawę, a 38 proc. nie zauważa żadnych zmian. Wyniki badania rzucają światło na społeczne nastroje dotyczące funkcjonowania polskiej służby zdrowia.
- 41 proc. Polaków ocenia, że sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach pogorszyła się w ostatnich dwóch latach.
- Tylko 7 proc. ankietowanych zauważa poprawę w opiece zdrowotnej.
- Najbardziej krytyczni są wyborcy opozycji i osoby w wieku 50-59 lat.
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku pokazują, że aż 41 proc. Polaków uważa, iż sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach w ciągu ostatnich dwóch lat rządów obecnej koalicji uległa pogorszeniu. To wyraźny sygnał, że społeczne nastroje dotyczące funkcjonowania polskiej służby zdrowia są dalekie od optymizmu. Tylko 7 proc. respondentów dostrzega poprawę, natomiast 38 proc. nie zauważa żadnych zmian. 14 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.
Analiza wyników sondażu pokazuje, że najbardziej krytyczni wobec zmian w opiece zdrowotnej są osoby w wieku 50-59 lat - aż połowa z nich (50 proc.) uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła. Jeszcze wyraźniejsze niezadowolenie widać wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości - aż 67 proc. z nich ocenia, że sytuacja się pogorszyła. Podobne nastroje panują wśród zwolenników Konfederacji (57 proc.) oraz osób, które w obu turach wyborów prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (odpowiednio 64 proc. i 60 proc.).
Z kolei 38 proc. badanych nie zauważa żadnych zmian w funkcjonowaniu przychodni i szpitali. Najczęściej taką opinię wyrażają osoby z wykształceniem średnim (45 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej (61 proc.) i drugiej turze wyborów prezydenckich (57 proc.).
Odsetek osób, które uważają, że sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach się poprawiła, jest marginalny i wynosi zaledwie 7 proc. Wśród nich najwięcej jest osób z wykształceniem podstawowym (12 proc.), a także zarówno kobiet, jak i mężczyzn (po około 6-8 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej poprawę dostrzega 8 proc. respondentów, natomiast wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego - poniżej 6 proc.
Wyniki badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM jasno pokazują, że większość Polaków jest rozczarowana zmianami w opiece zdrowotnej w ostatnich dwóch latach. Niezadowolenie dominuje zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych oraz wyborców opozycji. Jednocześnie niewielki odsetek osób dostrzega jakiekolwiek pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przychodni i szpitali.
Sondaż został przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki badania pozwalają na ocenę społecznych nastrojów dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.