Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że aż 41 proc. Polaków uważa, iż w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach uległa pogorszeniu. Tylko 7 proc. ankietowanych dostrzega poprawę, a 38 proc. nie zauważa żadnych zmian. Wyniki badania rzucają światło na społeczne nastroje dotyczące funkcjonowania polskiej służby zdrowia.

Polacy krytycznie o zmianach w służbie zdrowia

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku pokazują, że aż 41 proc. Polaków uważa, iż sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach w ciągu ostatnich dwóch lat rządów obecnej koalicji uległa pogorszeniu. To wyraźny sygnał, że społeczne nastroje dotyczące funkcjonowania polskiej służby zdrowia są dalekie od optymizmu. Tylko 7 proc. respondentów dostrzega poprawę, natomiast 38 proc. nie zauważa żadnych zmian. 14 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Kto najczęściej wskazuje na pogorszenie?

Analiza wyników sondażu pokazuje, że najbardziej krytyczni wobec zmian w opiece zdrowotnej są osoby w wieku 50-59 lat - aż połowa z nich (50 proc.) uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła. Jeszcze wyraźniejsze niezadowolenie widać wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości - aż 67 proc. z nich ocenia, że sytuacja się pogorszyła. Podobne nastroje panują wśród zwolenników Konfederacji (57 proc.) oraz osób, które w obu turach wyborów prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (odpowiednio 64 proc. i 60 proc.).

Brak zmian? Tak twierdzą wyborcy Koalicji Obywatelskiej

Z kolei 38 proc. badanych nie zauważa żadnych zmian w funkcjonowaniu przychodni i szpitali. Najczęściej taką opinię wyrażają osoby z wykształceniem średnim (45 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej (61 proc.) i drugiej turze wyborów prezydenckich (57 proc.).

Poprawę dostrzega niewielu

Odsetek osób, które uważają, że sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach się poprawiła, jest marginalny i wynosi zaledwie 7 proc. Wśród nich najwięcej jest osób z wykształceniem podstawowym (12 proc.), a także zarówno kobiet, jak i mężczyzn (po około 6-8 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej poprawę dostrzega 8 proc. respondentów, natomiast wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego - poniżej 6 proc.

Sondaż odzwierciedla społeczne nastroje

Wyniki badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM jasno pokazują, że większość Polaków jest rozczarowana zmianami w opiece zdrowotnej w ostatnich dwóch latach. Niezadowolenie dominuje zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych oraz wyborców opozycji. Jednocześnie niewielki odsetek osób dostrzega jakiekolwiek pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przychodni i szpitali.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki badania pozwalają na ocenę społecznych nastrojów dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.