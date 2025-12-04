Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie włoskiej sieci sklepów Carrefour przez grupę NewPrinces. To decyzja, która może zwiastować kolejne zmiany na europejskim rynku detalicznym. W tle pojawiają się pytania o przyszłość polskich sklepów francuskiego giganta.

/ Shutterstock

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Carrefoura we Włoszech przez grupę NewPrinces.

Transakcja obejmuje 1188 sklepów i jest warta około miliarda euro.

Carrefour prowadzi przegląd swoich operacji i rozważa sprzedaż aktywów w Polsce, Rumunii i Argentynie.

Polski rząd analizuje możliwość przejęcia sklepów Carrefoura przez państwową spółkę.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała przejęcie włoskiego oddziału Carrefoura przez grupę NewPrinces. Decyzja zapadła po analizie wpływu transakcji na konkurencję rynkową. Według Komisji akwizycja nie wpłynie znacząco na rynek, a NewPrinces będzie mogło wzmocnić swoją pozycję w sektorze detalicznym we Włoszech.

W ramach transakcji NewPrinces przejmie aż 1188 sklepów stacjonarnych Carrefoura. To pierwsze tak duże wejście tego producenta i dystrybutora żywności na rynek detaliczny. Wartość transakcji szacowana jest na około miliard euro.

Carrefour wycofuje się z kolejnych rynków

Francuski gigant spożywczy prowadzi szeroko zakrojony przegląd swoich operacji w Europie i na świecie. Po decyzji o sprzedaży włoskiego oddziału, Carrefour rozważa także wyjście z innych rynków, w tym z Polski.

W naszym kraju sieć posiada ponad 750 sklepów różnych formatów - od hipermarketów, przez supermarkety, po sklepy convenience. Do tego dochodzą centra handlowe i segment e-grocery.

Możliwe przejęcie przez państwo

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że polski rząd rozważa przejęcie aktywów Carrefoura. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zarekomendował Ministerstwu Aktywów Państwowych rozważenie zakupu sklepów za pośrednictwem Krajowej Grupy Spożywczej. Ministerstwo analizuje obecnie tę propozycję. Więcej na ten temat w tekście: Rewolucja w handlu? Rząd rekomenduje przejęcie francuskiej sieci sklepów.

Carrefour rozważa także sprzedaż swoich oddziałów w Rumunii i Argentynie. Na tych rynkach nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a francuska sieć analizuje różne możliwości.