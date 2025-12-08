Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło w niedzielę na miejską bibliotekę Mario de Andrade w brazylijskim Sao Paulo. Złodzieje ukradli osiem grafik autorstwa Henriego Matisse’a, jednego z najwybitniejszych francuskich malarzy, a także pięć prac Candido Portinatiego – uznawanego za czołowego brazylijskiego artystę XX wieku.

Brazylia: Uzbrojeni napastnicy ukradli prace znanego artysty (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Uzbrojeni napastnicy ukradli z biblioteki Mario de Andrade w Sao Paulo osiem grafik Henriego Matisse’a i pięć prac Candido Portinariego, terroryzując ochronę.

Skradzione dzieła mają według ekspertów nieocenioną wartość artystyczną i kulturową.

Policja prowadzi śledztwo, jednak sprawców dotąd nie zatrzymano.

Informacje o kradzieży przekazał dziennik "Folha de Sao Paulo", powołując się na lokalne służby i zarząd biblioteki.

Według relacji, jeden z napastników groził pracownicy ochrony bronią, żądając oddania krótkofalówki i telefonu komórkowego. W tym czasie drugi sprawca zabrał cenne grafiki z ekspozycji. Po dokonaniu kradzieży obaj mężczyźni uciekli w kierunku stacji metra. Mimo szybkiej reakcji ochrony i wezwania żandarmerii, sprawców nie udało się zatrzymać.

Nie ujawniono oficjalnie, które prace Matisse’a padły łupem złodziei. "Folha de Sao Paulo" na podstawie nagrań z monitoringu ocenia, że wśród skradzionych dzieł znajdują się bardzo rzadkie kolaże z albumu "Jazz" z 1947 roku.

Ich wartość artystyczna i kulturalna jest nieoceniona - podkreślił w rozmowie z gazetą krytyk sztuki Tadeu Chiarelli, dodając, że kradzież to ogromna strata dla kultury.