21-latek z Oławy (Dolnośląskie) oskarżony o molestowanie trzech nieletnich. Do zdarzenia miało dojść 7 sierpnia 2025 roku. Według ustaleń śledczych mężczyzna dotykał piersi, ud i miejsc intymnych pokrzywdzonych. Wobec jednej z nich kierował groźby pozbawienia życia. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Jakub S., 21-letni mieszkaniec Oławy (Dolnośląskie) został oskarżony o dopuszczenie się wobec trzech osób małoletnich poniżej 15. roku życia innych czynności seksualnych - informuje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Do zdarzenia miało dojść 7 sierpnia 2025 roku. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał dotykać piersi, ud i miejsc intymnych pokrzywdzonych.

Prokuratura informuje też, że w tym samym czasie i miejscu Jakub S. miał kierować wobec jednej z pokrzywdzonych groźby pozbawienia życia.

Oskarżony nie przyznaje się do winy. Był pijany i pod wpływem narkotyków

Podczas postępowania przygotowawczego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Poinformował, że nie pamięta przebiegu wydarzeń, ponieważ był pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych.

21-latek został tymczasowo aresztowany. Za zarzucane czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

Sprawa trafiła już do sądu, który zdecyduje o dalszych losach 21-latka.