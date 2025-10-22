"Pomysł usprawnienia polskiego sportu poprzez likwidacje Ministerstwa Sportu jest kosmiczny" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM szef resortu sportu i turystyki Jakub Rutnicki odniósł się do propozycji likwidacji tego ministerstwa, nad którą pracuje szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. "Każdego dnia w ministerstwie pracujemy nad tym, żeby polskie związki sportowe miały odpowiednie finansowanie" - dodał Jakub Rutnicki.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Porannej rozmowie w RMF FM komentował kondycję polskiego sportu. Wprowadzamy nowe projekty. To też jest bardzo ważne, bo to nie tylko sporty indywidualne, ale też sporty drużynowe. Siatkówka jest na świetnym poziomie. Wspomagamy w tej chwili piłkę ręczną. Mamy specjalnie dedykowany nowy program - stwierdził.

Minister sportu o szefie PKOI: Dużo gada, nie wiem, czy z sensem

Także my działamy szanowni państwo, pan Piesiewicz gada, dużo gada, nie wiem, czy z sensem - odpowiedział na słowa szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który zapowiedział, że będzie dążył do tego, by resort sportu i turystki, którym poseł Koalicji Obywatelskiej obecnie zarządza, został zlikwidowany. Podkreślił, że pomysł likwidacji Ministerstwa Sportu i Turystyki uważa za "kosmiczny".

Dodał, że kolejnym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinien zostać ktoś kompetentny.

To prezesi polskich związków sportowych będą decydować, kto będzie ich szefem. Mam nadzieję, że takie upolitycznienie tego urzędu bardzo ważnego, bo Polski Komitet Olimpijski zawsze był taką apolityczną organizacją, żeby już naprawdę nie wybierać nominatów politycznych, tylko kompetentnych ludzi, bo takich naprawdę nie brakuje w polskim sporcie - stwierdził. Za przykłady takich osób podał byłego chodziarza Roberta Korzeniowskiego, legendę skoków narciarskich Adama Małysza czy biegaczkę Justyna Kowalczyk. Mamy genialnych, fantastycznych sportowców, którzy wiedzą, w jaki sposób funkcjonować i naprawiać polski sport - zaznaczył.

Przekazał również, że obecnie prowadzone są pracę nad usprawnieniem mechanizmu, tak by "związki sportowe miały szybciej wypłacane pieniądze". Jest specjalny zespół, który się tym zajmuje - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie w 2040 roku? Minister sportu: Przygotowujemy strategię

Minister sportu był pytany także o to, kto - jego zdaniem - jest najlepszym polskim sportowcem wszech czasów. Historycznie najlepszym polskim sportowcem jest Robert Korzeniowski, a obecnie Robert Lewandowski. Mamy tylu niesamowitych sportowców, którzy mogliby być szefem PKOI - stwierdził, wbijając szpilkę obecnemu szefowi tej instytucji.

Odniósł się również do pomysłu organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich w 2040 roku. Zabieganie o to zapowiadali premier Donald Tusk a także poprzedni minister sportu Sławomir Nitras. To jest wielka impreza i wielka szansa. Przygotowujemy strategię Igrzyska Olimpijskie 2040. Jesteśmy na etapie przygotowania grupy roboczej. Na przełomie października i listopada zostanie przedstawiona strategia - ocenił.

Podkreślił, że "organizacja igrzysk olimpijskich to także duże inwestycje infrastrukturalne". Również w Warszawie - wskazał.

Rutnicki o torze w Zakopanem: Na przełomie roku będziemy mieli konkretną ścieżkę

Minister sportu i turystyki w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do kwestii planów przygotowania toru lodowego w Zakopanem. Pracujemy nad tym. To, w jaki sposób była prowadzona ta inwestycja woła o pomstę do nieba. Mamy w tej chwili wreszcie profesjonalistów, którzy zarządzają tą inwestycją - stwierdził, nie szczędząc gorzkich słów pod adresem swoich poprzedników.

Dodał także, że problem z inwestycją toru w Zakopanem polegał m.in. na tym, że "zmieniano plany czy ma tam powstać tor wyższy lub niższy". To powodowało gigantyczne opóźnienia. Na przełomie roku będziemy mieli konkretną ścieżkę dojścia do zakończenia tej inwestycji - podsumował gość Porannej rozmowy w RMF FM.