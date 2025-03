"Prezydent USA Donald Trump jest jedynym politykiem, który może doprowadzić do pokoju w Ukrainie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. Wojciech Kolarski potwierdził, że prezydent Andrzej Duda i rząd znowu zaczęli współpracować przy powoływaniu ambasadorów. Nie ma natomiast zgody prezydenta na powołanie polityka PO Bogdana Klicha na ambasadora w Waszyngtonie. "W Waszyngtonie drzwi do Białego Domu dla Bogdana Klicha będą zamknięte" - powiedział Kolarski.

Wideo youtube

Parasol atomowy nad Polską

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę od pytania o apel prezydenta Andrzeja Dudy o przeniesienie głowic atomowych do Polski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarski: Drzwi do Białego Domu dla Bogdana Klicha będą zamknięte

Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Te sprawy muszą być wyjęte poza aspekt polityczny. A kiedy mówimy o parasolu atomowym rozpiętym nad Polską, to właśnie mówimy o wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa. I tak należy to, co prezydent powiedział dla "Financial Times", rozumieć. Sprawa nuclear sharing nie jest nowa - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Przyznał, że prezydent Duda również wyraził się bardzo pozytywnie o koncepcji prezydenta Macrona, o tym, żeby Francja rozłożyła parasol atomowy nad Europą.

Broń nuklearna służy polskiemu bezpieczeństwu - skonkludował prezydencki minister.

Terlikowski zauważył, że "Rosja zawyłaby natychmiast, gdyby to się stało".

Rosja nie chciała też obecności wojsk NATO (w Polsce - red.). Bardzo długo stawiała na swoim. Ale właśnie to być może jeden z największych sukcesów prezydentury Andrzeja Dudy: doprowadzenie do tego, że (wojska - red.) NATO znalazły się w Polsce - podkreślił Kolarski.

Czy największym sukcesem końcówki prezydentury będzie rozpoczęcie procesu wprowadzania broni atomowej amerykańskiej do Polski?

Z całą pewnością jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę właśnie sytuację międzynarodową - odparł gość RMF FM.

Szkolenia wojskowe

Wojciech Kolarski w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany o szkolenia wojskowe dla obywateli, które zapowiedział premier Donald Tusk.

Koncepcja nie jest gotowa, kancelaria nie otrzymała żadnych szczegółów - zastrzegł polityk.

Wszystko co jest ważne dla bezpieczeństwa, wzmacnia odporność państwa. Powinniśmy spokojnie, ewolucyjnie wzmacniać zasoby rezerwy wojskowe państwa - dodał szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

Wojciech Kolarski potwierdził wczorajsze ustalenia RMF FM, że prezydent Andrzej Duda i rząd znowu zaczęli współpracować przy powoływaniu ambasadorów.

Stało się to po roku niepotrzebnego sporu wywołanego przez rząd. Rząd zaczyna przestrzegać pewnych obyczajów - powiedział Kolarski.

Nie ma natomiast zgody prezydenta na powołanie polityka PO Bogdana Klicha na ambasadora w Waszyngtonie.

W Waszyngtonie drzwi do Białego Domu dla Bogdana Klicha będą zamknięte. Nie funkcjonuje jako dyplomata - powiedział Kolarski.

Artykuł w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tutaj pełne omówienie rozmowy.

Wojciech Kolarski / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.